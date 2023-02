A Jövő szervezete és vezetése című kutatásban 305 – legalább 50 munkavállalót foglalkoztató és legalább 100 millió forint árbevételű magyarországi vállalat felsővezetőjét kérdezték meg reprezentatív mintavétellel 2022 tavaszán. Drótos György kutatásvezető és ötletgazda elmondta: azért is áramlik ki a munkaerő Magyarországról, mert a külföldre tartók azt látják, másfajta vezetési stílussal találkozhatnak. Megfigyelhető belföldi áramlás is a hazai tulajdonú cégektől a multik felé. A kutatás missziója ezt a trendet megfordítani – tette hozzá. Marciniak Róbert kutatásvezető arról beszélt, a nemzetközi gyakorlatban a hierarchiát tekintve a lapos, felpuhult szervezetek a sikeresek. Ez a hazai környezetben nem jelenik meg. Kiemelte: vizsgálódásuk megerősítette, hogy a cégvezetők sok esetben nem alkotnak stratégiát, nincs világos, tiszta képük arról, mi felé haladnak. A jövő szervezete a megkérdezettek szerint innovatív és digitális. Ugyanakkor nem feltétlenül lapos, hálózatos és tudásmegosztó, pedig a nemzetközi ajánlások ezeket is tartalmazzák. A jövő vezetőjéről alkotott kép továbbra is inkább „magányos hős”, nem a szorosan együttműködő, másokat inspirálni képes csapattag.