A projekt megvalósulására egy korábban már elnyert hatszáz millió forintos pályázat és egy a napokban megítélt többlettámogatás ad lehetőséget, így összesen több, mint egymilliárd forint áll rendelkezésre.

A város szívében álló épületben - a lakossági igényeket is figyelembe véve - 98 néző befogadására alkalmas művészmozi kialakítását tervezik, de helyet adnának benne civil szervezeteknek is. A beruházás keretében nemcsak a mozi épülete fog megújulni, hanem a Kölcsey utcában teljes körű felújítás lesz, ami lefedi a csapadékvíz elvezetés és az elektromos vezetékek korszerűsítését is. A fentieken túl a környéken található zöldfelületek rehabilitációja is szerepel a projektben, de jutna forrás a Szabadság téren automata öntözőrendszer kiépítésére és fák pótlására is.

A városvezető kitért rá, hogy bár a fejlesztés örömteli, az építés időszaka nehézségekkel fog járni, mivel új közlekedési rendet kell kialakítani a területen. Ehhez a lakosság megértését és türelmét kérte, végezetül megköszönte a kormány által nyújtott támogatást és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek a közbenjárást