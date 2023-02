-Az egyeztetésen Szlovénia és Magyarország részéről is jelen voltak a közlekedési és a külügyminisztérium delegáltjai, szakemberei, valamint a Magyar Közút Vas és Zala vármegyei vezetői is. A megbeszélést Toroczkai Zsolt, az Építési és Közlekedési Minisztériuma osztályvezetője kezdeményezte - tudtuk meg Lugosi Arnoldtól, a házigazda település polgármesterétől, aki azt is elárulta: a két fél részletesen átbeszélte a Szalafő és Hodos közötti, határon átvezető körülbelül 6 kilométeres út megépítésére vonatkozó szándékát. A két ország delegáltjai megegyeztek, hogy a projekt prioritást élvez. A teljes anyagi forrás ugyan még nem áll rendelkezésre, de a helyiek bizakodnak, hogy megvalósul a beruházás, hiszen napi használói a jó minőséggel bíró kavicsos útnak. A turisták és az ide érkező vendégek is előszeretettel használják az utat, amelyen az egyik meghatározó helyi túraútvonal, a nyolc kilométeres Körtike tanösvény is áthalad.

Lugosi Arnold tájékoztatta a fejleményekről Tamaskó Denis hodosi polgármestert - aki ugyanúgy, ahogy elődje, Orbán Lajos - nagy erőfeszítéseket tesz a történelmi Őrség két települése közötti összekötő út felújításáért.