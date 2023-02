A találkozót Dr. Máhr Tivadar hívta össze, aki az ötletgazdája és a koordinátora az idén tízéves jubileumát ünneplő Mozdulj Sárvár!-nak. Az alpolgármester örömének adott hangot, hogy konstruktív és hatékony volt az évindító megbeszélés, sok új sportesemény ötlete is felmerült. Bízik abban, hogy idén is sokan részt vesznek programjaikon, ezáltal tesznek az egészségükért, és Sárvár mint gyógyhely az egészséges életmód népszerűsítésével példát tud mutatni más településen élőknek is. – Tíz szezonnal ezelőtt azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a helyi sporteseményeket és különös módon az amatőr mozgalmakat és a profik által támogatott struktúrákat egy ernyő alá vonni, ezzel megteremteni annak a lehetőségét, hogy ezekről a sporteseményekről a város lakói mindig értesüljenek és részt tudjanak venni azokon akár családilag, akár egyénileg – fogalmazta meg dr. Máhr Tivadar.

A tervek szerint idén is a Sárvár Arénában megrendezendő hagyományos teremtájfutással indul a programsorozat – április 29-én lesz Sárvár Város Sportnapja, amelyen a város testvértelepülései is részt vesznek. Csonka László, a Sárvári Kinizsi Sportegyesület elnöke arról adott tájékoztatást, hogy június 9-re tervezik a Nagy Sportágválasztót az arénában, június 17-én pedig szezonnyitó Strandkézilabda Kupát a Sárvárfürdőn. Gömbös Gyula, a Kinizsi SE Tájékozódási Szakosztályának vezetője arról számolt be, hogy kétszer is szeretnének félmaratont rendezni, de Szent Iván éjszakájára éjszakai futást is terveznek. A Sárvár FC elnöke, Haraszti Zsolt felvetette, hogy jó lenne amatőr labdarúgóteremtornákat is szervezni az arénában. Karatekupa és kerékpáros rendezvények is színesítik majd az idei Mozdulj Sárvár!-t – derült ki az egyeztetésen.