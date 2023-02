Tavaly június elején szakadt le a mennyezet több mint 10 négyzetméteres része a Gazdag Gyula Általános Iskola tanulói által is használt toronyi tornacsarnokban. A település polgármestere akkor összefogásra buzdított, végül két magánember nagylelkű felajánlásának köszönhetően sikerült a helyreállítás. Múlt kedd óta használhatják a komplexumot nemcsak a toronyi diákok, hanem más csapatok, egyesületek – tudtuk meg Kovács Györgytől.

- Két embernek tartozunk nagyon nagy hálával: az egyik Molnár Sándor, aki felajánlott másfélmillió forintot a költségek fedezésére, a másik pedig Karcsics Szabolcs, helyi vállalkozó, aki sem az elvégzett munkáért, sem pedig az állványhasználatért díjat nem számolt fel az önkormányzat felé – hangsúlyozta Kovács György. A polgármester elmondta azt is: heraklit fagyapottal borították a tornacsarnok mennyezetét, ami alá egy háló is került, azt TAO-forrásból finanszírozták. - A keddi képviselő-testületi ülésen arról is döntöttünk, hogy a tornacsarnok hőmérsékletét legalább 18 Celsius-fokon tartjuk, ugyanakkor a bérleti díjat a korábbi óránkénti 4000 forintról 10 ezer forintra növeljük. A termet bérlő csapatok ebben partnerek – tette hozzá a településvezető. - A fenntartás költségeihez a Szombathelyi Tankerületi Központ is hozzájárul, hiszen délelőttönként az iskolások használják testnevelés órán a létesítményt.

A toronyi képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét is – erről ugyancsak beszélt Kovács György. Csaknem 300 millió forintból TOP Plusz pályázati forrásnak köszönhetően épülhet a kerékpárút Torony és Bucsu között, ezzel az osztrák határ felé tovább folytatódik az infrastruktúra fejlesztése a biciklisek számára.

- Tervezünk egy Ojtózi és Maros utcai útfelújítást is 68 millió forintból, amihez kértünk további kiegészítő támogatást. Figyeljük emellett az újabb pályázati lehetőségeket is, hiszen a fenti ravatalozó az összedőlés határán van – fűzte hozzá Kovács György.