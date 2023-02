Hátborzongatóan rémisztő fegyveres rablást úsztak meg az elmúlt hét szerdáján a Dél-Afrikában edzőtáborozó magyar dobóatléták, akiknek az elsőként hazainduló csoportját Peter Phahlane, a szállodai sofőrjük vitte ki a johannesburgi nemzetközi repülőtérre. Szerencséjüknek mondhatják, hogy a súlyos bűncselekmény akkor történt meg, amikor a sofőr a 13 személyes Toyota kisbuszával egymagában már visszafelé tartott Potschefstroomba, az egyetemi kisvárosba, ahová mindezidáig örömmel tértek vissza a szombathelyi dobóatléták és a mestereik - számol be a részletekről az SzPress Hírszolgálat alapján az Origo.

EGY A HÁROM ELLEN

"Az alig 160 centiméter magas, de csupaizom Phahlane, akinek évekkel ezelőtt a „Kicsi Boss" becenevet adtuk, mert minden kívánságunkat főnöki határozottsággal, pontosan és gyorsan teljesítette, a repülőtérről mit sem sejtve indult vissza, abban a reményben, hogy másnap újabb feladatokat oldhat meg. Már csak alig több, mint 20 kilométer választotta el a szállodától, amikor kihasználva, hogy lefékezett, egy erre a pillanatra váró háromtagú rablóbanda támadta meg, és a buszba háromfelöl bejutva ütni-verni kezdte, majd kirángatta a járműből. Peter amolyan kicsi, olyan erős és gyors, úgy hogy a túlerővel nem törődve harcba szállt a bűnözőkkel.A banda tagjai nem számoltak azzal, hogy egy visszavonult feketeöves dél-afrikai bajnok karateversenyzővel találják szembe magukat.Peter adott is nekik rendesen, és már kezdett fölénybe kerülni, amikor az egyik rabló pisztolyt rántott elő, és a fegyvert a sofőr fejének szegezte" – számolt be a nem éppen szívderítő eseményről az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Németh Zsolt, a szombathelyi DOBÓ SE vezetőedzője, aki az edzőtáborozók második csoportjával az elmúlt vasárnap érkezett haza.

MINDENÉT ELVITTÉK, GYALOGOSAN TÉRT HAZA

A rablók nem csak a mobiltelefonjától és a pénztárcájától fosztották meg a sofőrt, hanem sakkban tartva az indítókulcs átadására is kényszerítették, majd az eltulajdonított busszal elhajtottak a helyszínről.

Mielőtt távoztak volna, megkötözték Petert, üvöltözve megrugdosták, és magára hagyták az út közepén– folytatta a rémtörténetet Németh Zsolt, aki azt is elmondta, hogy a „Kicsi Boss" a barátjuk volt, aki sokszor állt be a szabad óráikban focizással kikapcsolódó magyarok egyik vagy másik csapatába. – Megzúzott bordákkal, sebekkel a teste szinte minden pontján gyalogosan folytatta az útját, miután hazavánszorgott, kórházba vitték és ellátták.

Másnap reggel alaposan meglepődtünk, amikor egy másik sofőr jelentkezett szolgálatra. A szálloda recepcióján számoltak be arról, hogy miért volt szükség a váltásra, Azt is elmondták, hogy az értékes buszuknak valószínűleg bottal üthetik a nyomát, mert újabban sok a hasonló eset, a nyomozók pedig csak nagyritkán találnak rá a tettesekre.

A történet azon túl, hogy rémisztő a számunkra, felveti azt a kérdést is, hogy néhány hét múlva hozzákezdhetünk a második dél-afrikai edzőborunknak, azt is figyelembe véve, hogy a szolgáltatások minősége inkább romlott, mint javult a korábbi jó színvonalhoz képest. Többek között az is bosszúságot okozott, hogy naponta 15-20 alkalommal volt áramszünet, és az internetet ellátás is túl gyakran mondta fel a szolgálatot. Ráadásul az összképen még az is rontott, hogy a sportlétesítményekkel szomszédos folyó kiáradása miatt víz alá került a dobópálya, ami csak részben száradt ki az érkezésünkig" - mondta befejezésül Németh Zsolt, hozzátéve, hogy a hazautazásuk előtt újra találkozhattak a megtámadott sofőrjükkel, aki érthetően nem volt jó bőrben.