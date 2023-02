A pályázati támogatáshoz az önkormányzat is hozzátett mintegy 1,5 millió forintos önrészt. A kivitelezés körülbelül nyolcvan százalékon áll, jelenleg is folyik a munka. A régi tornaszobát csoportszobává alakítják a férőhelyek bővítése érdekében, emellett egy új blokk is készül: ott lesz az új tornaszoba és a játéktároló, vizesblokkokkal. A gyerekek új udvart is kapnak, és a régi közlekedési felületeket is helyreállítják. A főbejárati kaputól az óvoda előtti téren át egészen a bölcsődéig teljesen új térkő-burkolat készül, de megújul a kiskapu előtti töredezett járdaszakasz is.

Tizennégy új parkolóhelyet is kialakítanak a főbejárati kapun belül, szorosan a meglévő útfelülethez kapcsolódva. A parkolótér kettős lehatárolásával biztosított lesz, hogy az új helyek az általános városi személygépkocsi parkoló rendszertől elkülönüljenek, és csakis az intézmény forgalmát szolgálják. Ez azt jelenti, hogy ezeket a parkolókat kizárólag az óvodába, bölcsődébe gyermeket szállító szülők használhatják a reggeli (7.30-8.30) és a délutáni órákban (15.00-16.00). A nagykapu csak ebben az idősávban lesz nyitva, gépkocsi az idősávon kívül nem maradhat bent az udvar területén. A parkolók és az épület közé sorompó kerül, hogy illetéktelenek ne hajthassanak beljebb az udvarba. A térkövezett új parkolórészt napközben - az idősávokon kívül - továbbra is szabadon használhatják majd a gyermekek motorozásra, udvari játékra.

A bölcsődénél a kivitelezési munkálatok várhatóan március végére fejeződnek be, akkor kerülhet sor a teljes beruházás műszaki átadás-átvételére.