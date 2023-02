A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 44 vasi és 6 zalai horgászvíz halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik 1397,19 hektár vízterületen. A 2021.évi 11.524 fős felnőtt és gyermek horgász létszám soha nem látott magasságba, 12.002 főre emelkedett tavaly. A gyermek állami jegyet váltó pecások száma is tovább emelkedett: 2022-ben elérte az 1.833 főt.

A számok is bizonyítják, szükség van a folyamatosa fejlesztésre és megújulásra. - A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a hal és élőhelyének védelme, az ifjúság nevelés, valamint a horgászati infrastruktúra fejlesztés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. Érdekképviseleti tevékenységét a szervezet a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként látja el. Az előzőekben felsorolt feladatok jelentős adminisztrációs tevékenységgel járnak, melyhez elengedhetetlenül szükséges a korszerű ügyviteli és ügyfélszolgálati iroda, melynek megújításában nyújtott segítséget az elnyert támogatás – közölte Seregi Miklós a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke. A projekt több célt szolgál: a meglévő eszközállományának bővítése, valamint modernizálása mellett az informatikai rendszert is érinti a fejlesztés. A gyakorlatban ez azt jelenti: új irodabútorok kaptak helyet a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Horgászturisztikai Központjában Vaskeresztesen, továbbá új, korszerű számítástechnikai eszközökkel is gazdagodott a szövetség és a vendégváró rész is teljesen megújult az iroda előtt. Saját erőből és egyesületi támogatásból a pályázati beszerzéssel párhuzamosan a teljes iroda tisztasági festésére és a laminált parketta cseréjére is sor került.

Seregi Miklós szólt arról is: az új eszközparknak köszönhetően gyorsabbá válik a horgászok és a tagszervezetek kiszolgálása, továbbá a stabilabb informatikai rendszernek köszönhetően még gyorsabb és gördülékenyebb lesz a kollégák adatszolgáltatása, ügyviteli munkája a MOHOSZ-HORINFO és egyéb halgazdálkodási szakrendszerek részére, az országos előírásokkal összhangban.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Ügyfélszolgálati Irodájának Fejlesztéséhez Eszközbeszerzés című, 5.263.151 millió forint költségvetésű Leader pályázati projekt 95 százalékos támogatási intenzitás mellett – 4.999.986 millió forint pénzügyi forrást biztosított a vállalt tevékenységek megvalósítására. A projekt megvalósítása tavaly novemberben kezdődött és idén január közepén ért véget. Az elnök zárásként kiemelte: a szövetség vaskeresztesi ügyfélszolgálati irodájában a tagegyesületek kiszolgálása mellett lehetőség van minden horgásztársnak a személyes ügyintézésre (Pl.: horgászjegyváltás, horgászkártya igénylés…stb.), vagy általános horgászati ügyekben tájékoztatás kérésére ügyfélszolgálati időben hétfőtől-csütörtökig 8:15-15.45 óra, valamint péntek 8:15-14.45 óra között.