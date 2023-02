Albert Attilától, Magyarszombatfa polgármesterétől megtudtuk, hogy az időpontot kijelölték, és már folynak a huszonkettedik fazekasnapok előkészületei. Az idén is minőségi programot szeretnének megvalósítani, amelyen nagy szerepet kap a fazekasszakma, az egész országból hívnak ide mestereket. Kiemelt cél a térség hagyományainak – különösen a helyi fazekasság múltjának és jelenének – bemutatása is. Lesz kézművesvásár, ez jó lehetőséget jelent a minőségi, egyedi termékeket keresők számára. Nem maradnak el a különböző bemutatók és a kulturális műsorok sem, ezeket szintén az autentikusság jegyében szervezik. A látványégetés tavaly nagy sikert aratott, úgy tervezik, hogy ebben az évben is benne lesz a programban.