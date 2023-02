Minden óra és perc számít ilyen vészhelyzetben, de csapatunk kevesebb, mint 20 óra alatt összeállt, a mentés teljesítéséhez szükséges eszközökkel, szakértelemmel és felkészített önkéntesekkel - nyilatkozta Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A közleményben arról is írnak: a mentésben résztvevő török partner csapatok örömmel fogadták a hírt, hogy a Caritas Hungarica segítségével is számolhatnak. A magyar önkéntes csapat, Gyurkó Gábor csapatvezető irányítása alatt ma kora reggeli órákban útnak indult 19 fővel, 5 gépjárművel és 2 utánfutóval, egy heti önellátás képességével a kárterületre, ahol csatlakozik török partner szervezetekhez. A csapat városi kutató- mentő, műszaki-mentő, kötéltechnikai mentő, egészségügyi, kutyás kutatási, vezetés-irányítási képességeket visz magával.

A hosszabb távú segítségnyújtás érdekében a szervezet felvette a kapcsolatot a karitász nemzetközi hálózatával és helyi szervezeteivel is.

Aki csatlakozni szeretne a földrengés áldozatait mentő és segítő összefogáshoz, a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal segíthet, vagy online adományozással juttathatja el támogatását a karitasz.hu oldalon.

Mint ismert, 2020 december végén 5,2-es, illetve 6,3 erősségű földrengés rázta meg Közép-Horvátországot: több mint háromezer otthon vált teljesen lakhatatlanná, tizenegy iskola és öt templom omlott össze. Vas vármegye lakói az elsők között fogtak össze, hogy segítsenek. Tuczainé Régvári Marietta, a karitász vasi igazgatója elmondta: most nagyon mások a körülmények és a lehetőségek.

- Most az életmentés az első, utána lehet szervezni a különböző adománygyűjtő akciókat. Horvátországba jöttünk-mentünk, de Törökország nem itt van a szomszédban, mindenképpen szükség lesz egy központi, országos koordinációra. Ha lesz ilyen, természetesen csatlakozunk - fűzte hozzá, majd emlékeztetett: a 2004-es indiai-óceáni cunami után szintén egész Magyarország összefogott és segített. Biztos benne, most is így lesz.