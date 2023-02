A második világháborúban, az angolszász légierő 1944 nyarától olaszországi támaszpontokról induló kötelékei rendszeresen bombázták a németek által megszállt kelet-európai területeken található katonai stratégiai célpontokat. A bombázókötelékek repülésének vonalában található településeken légiriadó volt érvényben. Ahogy az a háborús emlékiratokban olvasható: „amikor megszólaltak a szirénák az emberek különösebb félelem nélkül kémlelték az eget és a felettük magasban elszálló repülő kötelékeket”. Így volt ez 1944 júliusában, Simaság községben is, azután drámai fordulat következett. A már visszatérőben lévő angolszász gépekre magyar–német vadászkötelékek támadtak, és közöttük heves légi csatára került sor. A korabeli sajtótudósítás szerint, „a soproni vasútvonal felett repülő öt ellenséges bombázógépre a felhőkből hirtelen német vadászgépek csaptak le, és pillanatok alatt szétszórták az ellenséges köteléket. A simasági mezőn dolgozó falusiak lélegzet visszafojtva figyelték az izgalmas légi csatát.

A szemtanúk elmondták, hogy pompásan lehetett látni, amint az egyik német vadász foszforos lövedékei célba találtak, az ellenséges gép balszárnya tüzet fogott, majd hatalmas lángok csaptak ki a négymotoros bombázógépből, amely felrobbant, és 8 darabra esve zuhant a földre.” A mezőn dolgozók megfigyelték azt is, hogy a zuhanó gépből egymás után ejtőernyősök ugrottak ki, akiket messzire elsodort a szél, de egyikük Simaság határában ért földet, ahol egy öregasszonnyal találta szemben magát. A katona kezeit magasba kapva jelezte, hogy nincsen ellenséges szándéka. Az asszony a vasvillával intett neki, hogy menjen előtte a falu felé, ahol az odaérkező hatósági embereknek nagy büszkén átadta „foglyát”. A csak angolul beszélő 21 éves Robert Whaly rádió-távírász őrmester személyazonosságának megállapítására a községi csendőrőrsön került sor. Időközben egymás után érkeztek a jelentések arról, hogy a környékén lelőtt ellenséges gépek ejtőernyővel kiugrott pilótáit is elfogták, és Lövő határában a mezőn a csendőrök még az egyik kidobott rádiókészüléket is megtalálták.