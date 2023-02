A Káld községhez tartozó Lánc-pusztán, I. Lajos bajor királyi herceg még 1859-ben építtetett kastélyt. Az épület az évtizedek folyamán vált a sárvári uradalom láncpusztai központjává, ahol 1889-ben alapították az ország első tejipari szakiskoláját. Az intézményben, amelynek történetét Cságolyné Matics Edit kutatásaiból ismerjük, tej-, sajt-, és vajkezelőket képeztek. Az alsótanfolyamok tejkezelői, a felsőtanfolyamok hallgatói tejgazdasági üzletvezetői képesítést kaptak. Az intézmény legendás tanára volt Braxmair Ciprián, sajtmester, aki Bajorországból, a München melletti Kempten városából a századfordulón érkezett, és meghonosította a sajtgyártás modern technológiáit és nem mellesleg a magyarországi méhészet egyik szaktekintélyeként is ismert volt.

Az intézmény nevét 1922-ben M. Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskolára változtatták, majd 1929-ben az ország más tejipari iskoláival egyesítették és a Sopron megyei Csermajorba költöztették. Pusztaláncnak 1913 novemberétől az ekkor üzembe helyezett Sárvár-Zalalövő helyi érdekű vasútvonal átadásának napjától vasútállomása is volt. A pusztalánci gazdaság működése az iskola elkerülés után is zavartalan volt, működésében a második világháború utáni évek hoztak jelentős változást. A háború idején megkötött nemzetközi szerződések alapján ugyanis a német rendelkezésű javak szovjet tulajdonba kerültek. Vas megyében ez a rendelkezés a sárvári uradalmi téglagyárat, a pornóapáti villanytelepet és a káld-pusztalánci szeszgyárat érintette, mivel mindhárom üzem a német állampolgárságú Ferenc bajor királyi hercegé volt. Pusztaláncon 1946-tól a „Szovjetunió Pusztalánci Szeszgyára” működött amelynek Kéménye még napjainkban is áll.

Az épületek 1954-ben kerültek vissza a helyi mezőgazdasági szervezetekhez. Kezdetben a bögötei, majd a Sárvári Állami Gazdaság üzemegységei, a gépállomás, bognár-, kovács- és lakatosműhelyek valamint egy borjúnevelő működött itt, de sorsa a rendszervált tás után megpecsételődött. A munkahelyek megszűntek, az épületek elnéptelenedtek.