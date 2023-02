Több olvasónk is panaszkodott, hogy nem működik a zöldhullám és emiatt alakulnak ki nagy torlódások Szombathelyen a Szent Márton utcában és a Zanati úton. Videókat is kaptunk, ezekből készítettünk egy hosszú összeállítást, amit cikkünkben is megtalálhatnak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy néhány nagyon ritka esetet kivéve szinte soha nem működik megfelelően a zöldhullám ezen a szakaszon, szinte mindegy, hogy melyik napszakban haladunk erre. Még ha esetleg zöldet is kapnánk, amennyiben a következő lámpánál akár csak egy autó várakozik a zöld jelzésre, akkor gyakorlatilag biztos, hogy nekünk is lassítani kell vagy teljesen meg kell állni. Ez az elmúlt években ezen a szakaszon csak egyre rosszabb lett, mivel a forgalom nagyon megnőtt és új jelzőlámpás kereszteződéseket is kialakítottak.

Tapasztalatunk szerint a következő lámpák váltanak rosszul:

- a belváros irányába haladva a Nádasdy utca kereszteződésében túl kevés autót enged át a lámpa, emiatt visszatorlódik a kocsisor a Zanati úton, a lámpa "későn" is vált, emiatt szinte mindig meg kell állni

- a Puskás Tivadar utca kereszteződésének környékén mindkét irányból

- a Pálya utca kereszteződésében a belvárosból kifelé haladva

- A Szent Márton utcában a Szent Márton templom környékén

A zöldhullámnak több előnye is van: csökkenti a várakozási időket és ezzel a járművezetők stressz-szintjét, illetve a folyamatosan gyorsító és lassító járművekkel szemben az egyenletes haladás következtében a járművek fogyasztása és ezzel együtt a károsanyag-kibocsátása is csökken. Ha jól vannak hangolva a jelzőlámpák, az a balesetveszélyt is jelentősen csökkenti.

A Zanati út - a Szent Márton utca és az itt található jelzőlámpák a Magyar Közút kezelésébe tartoznak, ezért hozzájuk fordultunk kérdéseinkkel.

Tervezi-e a Közút, hogy a Zanati út - Szent Márton utcában a jelzőlámpákat a mostani forgalomhoz igazítják, hogy ismét működjön a "zöldhullám", és ezzel a mindennapos torlódásokat csökkentsék? - kérdeztük a Közúttól.

A Közút részletes válaszában a következőket írta: A Szombathely, Zanati út - Szent Márton utca - Vörösmarty utca - Hunyadi út jelzőlámpás csomópontjai egy hangolási rendszer részét képezik. A hangolási rendszerhez az elmúlt években az újonnan épült csomópontokat folyamatosan beillesztették a szakemberek. Ilyen a Szent Márton utcában létesült parkoló csatlakozás jelzőlámpája, illetve a hangolási rendszer kiterjesztése a Zanati út teljes hosszára. Korábban a hangolási folyamat kezdete és vége a Zanati úton a Zanati út - Selmec utca kereszteződésben volt. Az új jelzőlámpák megépültével a hangolt rendszer a Zanati út - Varasd utca kereszteződésig tart. Ez 2019 óta képezi a hangolási rendszer részét. A csúcsforgalmi időszakokat kivéve társaságunk nem tapasztalt fennakadást a zöldhullámok működésében, a forgalmat megfelelően levezetik.

Azt, hogy a jelzőlámpák hangolása megfelelő-e vagy sem, az arra járó, illetve a videónkat megtekintő olvasóink megítélésére bízzuk. Szavazzanak!