Mint a polgármester elmondta, a vesszőt a merseváti telepről vitték a faluba, és elsősorban a mezőgazdasági kosarakat verték Pápocon, de működött egy olyan műhely is, ahol háztartási holmikat kötöttek – ennek emlékére egy helyben készült kézikosár is fellelhető a kiállításon. A korábbi köröktől, csoportoktól függetlenül „egyedi használati tárgyak”, régi portrék, kenyérlapát, kenderfésű, régi bútorok és még egy 300 éves gobelin is megtalálható a gyűjteményben. Néhány, a falon díszelgő linóleummetszetre – amelyek Tavaszy Noémi festő, grafikus, iparművész keze munkáját dicsérik – pillantva Nováky Ernő felidézi: az országos hírű művészt 1978 környékén kérte fel a celldömölki tanács, hogy várossá válásukat örökítse meg művészi formában. Tavaszy Noémi különböző alkotásokat készített a településről, a környéket járva pedig Pápocra is ellátogatott, ahol öt képet készített. Ezeket egy aukción vásárolta meg az önkormányzat, azóta a polgármesteri hivatal falain kaptak helyet.

Az öt helyi témájú festményen túl készítette el azokat a metszeteket, amelyek a kezdetektől a közösségi színtér falát díszítik. A múltat felelevenítendő az épületben kapott helyet a polgármester 201 példányt számláló falvédőgyűjteménye is. Mint azt Nováky Ernőtől megtudtuk, a település egyik előző polgármestere, Horváth Tiborné számos régi pápoci tárgyat gyűjtött össze, tőle ered a gyűjtemény ötlete. A közösségi színtér szomszédságában álló házat az önkormányzat megvásárolta, a jövőben szeretnének majd abban falumúzeumot kialakítani, erre egyelőre forráshiány miatt nem került sor.