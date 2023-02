A Bánffy Központban megtartott könyvbemutatón Miklósvölgyi János festőművész, valamint Grátz Antal és Bertalan Péter építészmérnökök Pap Gábor művészettörténész munkásságáról és hat alapvető művéről beszéltek, amelyek 2022-ben egy gyűjteményben jelentek meg. Ezután maga a szerző mutatta be sorozatát a jelenlévőknek: – 1992-ben indult el a sorozat Debrecenben, ahol előadásokat tartottam a diákok meghívásának eleget téve. Először az egyetemes művészet története volt a téma nagyjából egy éven keresztül, majd a magyarral foglalkoztunk. Ott fogalmazódott meg, hogy van egy sajátos íze, zamata, mondanivalója a magyar műveltségnek, ezt meg kell találni – mondta a szerző, majd azt is kiemelte: a hat pillér nem teljessége a magyar műveltségnek, inkább a művészettörténész emberpróbáló vállalkozása a magyarság több mint ezeréves művelődéstörténeti horizontjának bemutatására. A sorozat nem csupán térbe és időbe kalauzolja el az érdeklődőt, hanem egyszersmind szent zarándoklatra is hív az emberi lélek világába. A gyűjtemény több évtizedes kutatómunka eredménye, a könyvek egyike a vasi kistelepülés, Velemér templomáról szól. A könyvbemutatón elhangzott: a hatkötetes gyűjteményre vallomásként is lehet tekinteni, amely képet rajzol arról, hogy a művészet eszközeivel mit vallottak őseink az értékekről, a lélekről, a világról és Istenről.