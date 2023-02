Az Oszkói Hegypásztor Kör és a Vasvár Népfőiskola szervezésében rendeznek rendszeresen natúrparki sétákat: idén a vasárnapi volt az első alkalom. A Jeli Varázskert bejáratánál várták a családokat; sok gyermek eredt a nagyvadak nyomába. Dremmel László túravezető nem csak beszélt arról, milyen információkat nyerhetünk a nyomokból, azokat hogyan találhatjuk meg. - Őz, gímszarvas és dámszarvas nyomát is meg tudtam mutatni a gyerekeknek és szüleiknek. Szóba kerültek a kisebb emlősök és madarak is, azok nyomait is felkutattuk, így például borzra és rókanyomra is akadtunk - mondta el Dremmel László. A túravezető kitért arra is, a lábnyomokat is figyelték, de vaddisznó által meghasogatott agyarfát, egy helyen pedig sáros dagonyázás jeleit ugyancsak meg tudta mutatni. A következő natúrparki sétát március 11-én a Nagymákfa melletti Hollósi erdőben tervezik - tudtuk meg.