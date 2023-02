„A pandémia megy, a vírus marad” – mondta Johannes Rauch egészségügyi miniszter a múlt heti kormányülésen. A veszélyeztetett területeken, például a kórházakban és az idősotthonokban jelenleg még mindig kötelező a maszk használata, ez április 30-án megszűnik. A döntés értelmében az összes, a világjárvány kezelésére Ausztriában létrehozott válságstábot és bizottságot fel kell oszlatni – számolt be az osztrák közszolgálati média. Az osztrák egészségügyi minisztérium döntése értelmében június 30-ától a Covid 19-vírusfertőzés már nem lesz bejelentési kötelezettség alá eső betegség. A járványügyi intézkedésekről szóló törvény felhatalmazta az egészségügyi minisztert, hogy a lakosságra vonatkozóan „mozgáskorlátozásokat” vezessen be. A részben szigorúbb tartományi intézkedések is csak ennek a törvénynek köszönhetően voltak lehetségesek. A június végi megszüntetéssel például már Bécs városa sem jogosult külön rendeletek kiadására – így június 30-án mindenhol megszűnik minden szabályozás, például a kötelező maszkok és tesztek. A kormányülés „történelmi döntést” hozott azzal, hogy kilépjünk abból az üzemmódból, „amely most már három éve kísér bennünket”, és „amely sokat követelt tőlünk” – hangsúlyozta az egészségügyi miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Azt is hozzátette: nem várható, hogy a járványhelyzet a korábbiakhoz hasonló mértékben eszkalálódik. Az ausztriai lakosság immunitása magas, háromnegyedük be van oltva.