– A növénynemesítés szépsége az alkotás. A szüleim faiskolájában előfordult, hogy három hektáron csak smaragdtuják nőttek. Én pedig már gyermekként a deviáns növényeket kerestem: azokat szedtem le és oltottam, amiken mutáció, eltérés volt.Húsz éve állítok elő új fajtákat. Szedtem le a rügymutációkat, a boszorkányseprűket vagy más néven bábaseprőket – azokat leoltva új fajta jön létre. Körülbelül háromszázféle mutáció lett ilyen módon a balogunyomi gyűjteményembe kiültetve. Sok évnyi befektetett munka után, a 2018-as Hollandiában rendezett növénykiállításon jött az első siker, egy bronzérem a Pinus nigra „Aron” növénnyel, egy törpe, tojás alakú feketefenyővel, melynek nemzetközi neve Summer Breeze lett.

Forrás: Unger Tamás

Ez már óriási dolognak számított a Plantáriumon, a nemzetközi újdonságversenyen. Egy évvel később aranyérmet nyert a Zsófi növény. Sofia a nemzetközi neve és unikális fajta: az eddigi babérmeggyek oválisak, nagy levelűek voltak.Ez nemcsak kis levelű, sűrű ízközű, hanem fogazott, mélyzöld színű leveleket hoz télen-nyáron. Úgy reklámozzák: „a legnagyobb meglepetés, amit valaha láttál a kertedben.” Puszpánghelyettesítőként is megteszi, a kastély- és temetőkertekben a kis levele, relatív lassú növése, sűrű ízköze miatt is megállja a helyét. Erre alapozva Filigrow Sofia néven brandet alapítottak. Szép sövény nevelhető belőle, gömbre nyírva is tökéletes. Minden betegségnek ellenáll, mínusz 25 fokig télálló. Jelenleg tíz fajtám van, ami európai védettséget szerzett: két fenyő – az említett kettőn kívül egy kék színű, csavart tűs kompakt gömb – a Blue Pearl nevű erdei fenyő – és nyolc babérmeggy. A Zsófi az USA-ban is levédett – meséli Gábor, és részletezi a levédetés folyamatát.

Nemesítőként a fajtavédelemmel és forgalmazással foglalkozó céggel köt tesztelési szerződést, majd 24 hónapon keresztül tesztelik a fajtákat. A teszt ideje alatt vizsgálják a növény újdonságértékét, piacosságát, klímatűrését, gombaérzékenységét – és jó esetben két év után licencszerződést kötnek a nemesítővel, esetleg további két évet kérnek tesztelésre – a költségeket a teszteléstől a szerződésen át a levédetésig a külföldi cég vállalja át. Mint mondja, a „Zsófi” és az „Áron”, a babérmeggy és a fenyő esetében is jóval hamarabb érkezett jelzés: a teszt véghatárideje előtt licencszerződést kötöttek vele, ezzel fajtatulajdonossá váltak. Gábor évek óta kapcsolatban van a céggel (Breeder plants), ami a világ legjobb, legnagyobb újdonságait gyűjti össze. Képviselőjük járja a világot, hogy a legújabb fajtákat felkutassa.

Forrás: Unger Tamás

A szakmai előéletéről is beszél. Arról, hogy kis túlzással a szülei díszfaiskolájában, a kertészetben nőtt fel: az oltás, a szemzés, a többi munka a kisujjában volt, amikor a győri bencés gimnáziumból felvették a Kertészeti Egyetemre (ma magyar Agrár és Élettudományi Egyetem). A dísznövénytermesztési tanszéken diplomázott. Egy ideig növényi szövettenyésztéssel foglalkozott Budapesten, egy szakközépiskola laborvezetőjeként dolgozott. Később hazaköltözött, a szülei faiskolájában vállalt munkát, majd a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének titkára lett. Tizenöt éve került a Soproni Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet, Kámoni Arborétumába, és több mint tíz éve vezeti azt.

– A nemzetközi piac rendkívül igényes: csak a kimagaslóan jó növényekre van igény, amelyek betegség-ellenállók, bírják a klímaváltozást, nagy a díszértékük és lehetőleg kicsik, kompaktok – a kertek egyre kisebbek – magyarázza. A következőkben Hollandiából behozott áfonyafajtákat poroz, nemesít majd – éppen azért, mert a kis kertekben a kettős hasznosítású növények a keresettek, amelyek alakjukkal, virágjukkal is díszítenek és ehető, egészséges a termésük.