- Ezek a kora tavaszi növények valamilyen föld alatti raktározó szervvel rendelkeznek, tehát vagy hagymájuk van, mint a tőzikének, vagy gyöktörzsük, vagy gumójuk. Emiatt tudnak ennyire korán kibújni, mert van tartalék tápanyaguk és kihasználják, hogy ilyenkor még nincs lomb a fákon és fürdőznek a napsütésben - tudtuk meg Szekeres Zsófiától, az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi terület-felügyelőjétől, aki több dologra is felhívta az erőlátogatók figyelmét: az erdőben csak a tanösvény kijelölt nyomvonalán lehet közlekedni, mert ha valaki besétál a virágok közé, letaposhatja azokat és nem tud megfelelően szaporodni a tőzike. Az pedig talán már tudatosult mindenkiben, hogy Magyarországon a tőzike a hóvirággal együtt védettséget élvez és tilos leszakítani.

A Dobogó-erdőt egyébként rendkívül gazdag állatvilág is jellemzi. A szakembertől megtudtuk, ha tekintetünket a lombkoronák felé szegezzük több madarat is észrevehetünk : a nagyon korai látogatók például a legnagyobb ragadozó madarat, a rétisast is láthatják, de a széncinke, a kékcinke, a barátcinege és a harkályok közül a nagy tarka harkály, a közép fakopáncs és zöldküllő is hallatja már a hangját.