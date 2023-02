Básthy Béla, dr. Zalán Gábor jegyző; Révész József, a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár igazgatója és Söptei Imre levéltárvezető kopogtattak be Bariska tanár úr otthonába a napokban. Az ünnepeltet utólag kérdeztünk. – Remek délutánt töltöttünk együtt, barátságos hangulatban. Minden hivatalosságot nélkülözött az összejövetel.A feleségem süteményeket tálalt fel, a vendégeinktől pedig elementárisan szép, könyv alakú, feliratos tortát kaptam ajándékba. Még az unokáim is kapnak belőle – mesélte, és megosztotta azt is, hogy múlt vasárnap, a tényleges születésnapon az egyik kőszegi kávézóban összejött a teljes család a köszöntésére. – Itt voltak az idősebb testvéreim is. A 85 éves nővérem Szombathelyről, a 87 éves bátyám Svájcból és a 90 éves nővérem Budapestről. Szinte genetikai csodának mondható ez a helyzet. Ha szegény édesapám, aki fiatalon, 64 évesen meghalt, ezt láthatta volna...Bariska Istvánt Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!