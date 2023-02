Az önkormányzat régóta tisztában van a hétemeletes épülete mögött található terület problémáival - jelezte a városvezető, majd hozzátette: mind az útburkolat minősége, mind a parkolók állapota, mind pedig a csapadékvíz-elvezetés jelentős gondokat okoz ezen a részen. A probléma összetettsége komplex megoldást igényel, de ezt csak kizárólag pályázati forrásokból tudják megvalósítani. Az önkormányzat saját költségvetése ugyanis nem alkalmas arra, hogy ilyen nagy beruházást saját erőből finanszírozzon.

Csak a csapadékvíz-elvezetés föld alatti megoldása komoly összeget jelent, az útburkolat, valamint a parkolók rendbetétele pedig tovább növeli a beruházás költségeit. A felújítás tervezése jelenleg is folyamatban van, a megvalósításra pedig pályázatot nyújt be az önkormányzat benyújtani, amint a kiírás megtörténik. Addig is igyekeznek a kisebb kátyúzási feladatokat elvégezni az érintett területen, ez végleges megoldást ugyan nem jelent, de ideiglenesen javíthat a mostani helyzeten.