A termelői piac minden szombaton fél 7-től fél 11-ig várja a vásárlókat. Ma is ugyanúgy kinyitott, annyi különbséggel, hogy már 6 óra után elkezdték sütni a húsokat. A látványdisznóölésen egy 130 kilós sertést dolgoztak fel, de azon kívül is sütöttek húst, tarját, böllérmájat, előre megtöltött kolbászt, hogy a korán érkezőket is ki tudják szolgálni. 10 órára elkészült a dödölle, dél körül a káposzta – igazi disznótoros finomságokkal kínálták a standoknál az éhes közönséget. A Rábapatyért Közhasznú Egyesület támogatásáért cserébe kapott fitying, fabatka és peták beváltásával kaphattak kóstolót a vendégek.

Az önkormányzat és a Rábapatyért Közhasznú Egyesület közös szervezésében hozták tető alá az idei röfi napot is. Utóbbi képviselője, a termelői piac vezetője Hajas László – vele jártuk körbe a nyüzsgő placcot. Tőle tudtuk meg, hogy visszajáró vendégeik a tatai Gölbasi Vitézei Egyesület, a szombathelyi Mátyás király Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport, de jöttek Sopronból, Hegyfaluból, Gersekarátról, és négy helyi csapat is nevezett a versenyre. Ottjártunkkor, ebéd utánmulatós zene szólt a sátorban, ahol javában töltötték, sütötték a kolbászt, díszítették a tálakat a csapatok.