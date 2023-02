A szíriai földrengések sújtotta Latakia után Aleppóban is üzembe helyezte a mobil egészségügyi egységeket a Magyar Máltai Szeretetszoláglat által irányított segítő csapat. A két városban összesen négy gépjárműben működő orvosi rendelő, és két konténerben kialakított, kisebb műtétek elvégzésére is alkalmas, röntgennel, ultrahangkészülékkel és mini laborral is felszerelt mobil klinika fogadja az ellátásra szorulókat. Latakiában már az első napon több száz beteget látott el az oda érkezett három rendelő.

Az autók és a konténer előtt folyamatosan hosszú sorokban várakoznak az emberek, köztük többen olyanok is, akik mentés közben szenvedtek valamilyen sérülést. A településeken elszórtan találhatók a kárhelyszínek, ezért fontos, hogy a járművekben működő orvosi rendelőket napközben át lehet helyezni, bár a mentés körülményeit az áramszünet mellett az üzemanyaghiány is nehezíti, a járműveket pille palackokban vásárolt üzemanyaggal sikerült megtankolni. A segítő pontokon élelmiszert és vizet oszt a karitatív szervezet, az ideiglenes szálláshelyeken tábori ágyakat helyeztek fel, a fűtést azonban áram nélkül nem sikerült megoldani - olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Latakiában mintegy negyven nagyobb kárhelyszínen zajlanak a mentési munkálatok, sok helyen a lakosság kézről kézre adogatja a törmeléket. A Máltai Szeretetszolgálat szíriai partnerszervezetei mintegy 30-40 emberel vesznek részt az egészségügyi ellátásban, és négy kárhelyszínen több tucatnyian kapcsolódtak be a mentési munkálatokba is, szerdán négy túlélő kiemelésében működtek közre. A mentést a fagypont alatti hőmérséklet, időnként a szakadó eső is nehezíti. Latakiában mintegy 30-40 ezer, Aleppóban akár 60 ezer embert is érinthetnek a földrengés okozta károk.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tíz éve tevékenykedik Szíriában, a háború utáni újjáépítést segítő programjai során 2018-ban telepített mozgó orvosi egységeket Homsz térségébe, a földrengés után ezeket helyezte át Latakiába és Aleppóba. A Hungary Helps program 50 millió forintos támogatást adott a földrengés utáni humanitárius program támogatására, ami néhány hétig teszi lehetővé az egészségügyi ellátás és a segítő pontok működtetését. A program folytatására, a földrengés sújtotta térség megsegítésére gyűjtést hirdetett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, segíteni az adomanyozz.hu oldalon online átutalással, vagy a 1350-es adományvonal hívásával lehet.