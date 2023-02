Anett számára nem idegen, hogy az emberi bőrre alkosson, nyaranta arcfestéssel és hennázással foglalkozik, néhány héttel ezelőtt pedig a pocakfestésben is kipróbálta magát. Mint mondja, hazánkban még nem igazán terjedt el a gyermekvárás színesítésének ezen formája, pedig akár a manapság nagyon divatos kismamafotózásokat is feldobhatja egy ilyen plusz adalék.

– Élmény a kismamának maga a festés folyamata, illetve a minta kiválasztása is. Családi fotózás alkalmával a nagy tesónak is adhat egy plusz köteléket, hogy részt vehet annak a kigondolásában, hogy mi kerüljön a pocakra – fogalmazta meg Anett, aki elsőként egy ismerőse számára készített festést. Mint elmondta, Jennifer az Oroszlánkirály című rajzfilm egy jelenetét választotta mintának, de igazából csak a képzelet szab határt a motívumok megalkotásában. Hozzá azért kötődött különösen a jelenet, hiszen az azt ábrázolja, amikor az újszülött Szimbát bemutatják a népének – Jennifer és párja szintén kisfiút várnak, aki, bár még pocakban van, az ott készült fotókon már látszik, hamarosan ő is „bemutatkozik” a nagyvilágnak.

Anett az arcfestéshez is használt, egy napig tartó festékkel dolgozott első ilyen jellegű alkotásán, ám azt hozzáteszi, létezik tartósabb megoldás is; aki egy hétig szeretne gyönyörködni az elkészült „pocakdíszben”, az választhatja a hennát, amellyel természet ihlette, nonfiguratív minták készülnek jellemzően.

– Vannak, akik a terhesség több fázisát szeretik megörökíteni fotókon, hogy lássák, hogy növekszik a kisgyermek. Annak, aki egy kismamafotózást vállal be, érdemes a terhesség utolsó heteit, hónapjait választani, hogy a szépen gömbölyödő pocakra készülhessen el a minta – vélekedik Anett. A festés folyamatával kapcsolatban az alkotó elmondta, a pocakfestés hasonlóan készül, mint egy festmény. Anett elsőként megfesti a hátteret, amelyre hasonló színekkel vékony vonalakat fest, hogy tudja, hogy nagyjából hova kell esni a figuráknak, amelyeket aztán egy „masszív” fekete festékkel alkot meg.

Úgy fogalmaz, egy kismama pocakja olyan, mint egy vászon, kön - nyedén lehet rá festeni. Arra azonban oda kell figyelni, hogy ha a mintát elölről megnézi az ember, akkor az ne csússzon nagyon oldalra – hiszen általában szemből készülnek a fotók. Anett elmondta, a kismama rendkívül hálás volt az elkészült végeredményt látva, és biztos benne, hogy ha két gyermeke mellé esetlegesen bevállalnának párjával egy harmadikat, akkor ismét szeretné megismételni a programot, hiszen örömmel nézi vissza utólag az ott készült fotókat.