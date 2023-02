Ismét igazi összművészeti programra készülnek, szervezés még javában zajlik, folyamatos az egyeztetés a fellépő zenekarokkal, együttesekkel. Idén több újdonság is várható - például visszaváltható poharak lesznek -, amivel további lépéseket tesznek a környezettudatosság felé.

Bizonyos, hogy mozgalmas lesz a május vége a településen, hiszen három év kényszerszünet volt a Pünkösdi Fesztivál történetében.

- Az elmúlt években a koronavírus miatt nem tudtuk megtartani a fesztivált, azonban szeretnénk hozni a korábban megszokott színvonalat – kezdte Tolnay Ákos főszervező. – Most is több színpadon zajlanak majd a koncertek, az ország legnépszerűbb könnyűzenei előadóit, dj-t szeretnénk ismét elhozni a rajongóknak. Az eddigi érdeklődések alapján tudjuk, hogy a közönség is várja már a fesztivált.

Megtudtuk: a fesztivál keretében ezúttal is május utolsó vasárnapján, pünkösdvasárnap tartják meg a Gencsi Söprű Néptáncfesztivált.