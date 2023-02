Rendhagyó tanórán hívták fel az internetezés veszélyeire a felsőosztályosok figyelmét a Celldömölki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának dolgozói kedden. Elhangzott: egy poszttal előbb áldozattá válhatunk, mint gondolnánk.

Az internet rendkívüli lehetőségeket kínál, gyorsan, szerteágazó információkhoz juthatunk, ugyanakkor számos veszélyt is magában rejt. A fiatal internethasználók könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak, kellemetlen helyzetbe kerülhetnek - hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Nagy Ákos r. alezredes, kapitányságvezető a “Biztonságos internet” napja alkalmából rendezett rendhagyó tanórán. Sebestyénné Kovács Ildikó, a Sárvári Tankerületi Központ szakmai vezetője arra kérte a diákokat: fogadják meg az itt hallottakat. Hetente kapnak híreket arról, hogy diákok zaklatják egymást. Tapasztalataik szerint sokszor bele sem gondolnak, hova juthat el egy-egy poszt.

Az interaktív elemekkel tűzdelt előadást Darabosné Karba Katalin őrnagy, valamint Balogh Péter főhadnagy tartották. Kérdéseket is intéztek a hallgatósághoz, melyből többek között kiderült: a fiatalok többsége már most rendelkeznek valamely közösségi média platformon profillal, és rendszeresen használja is azokat. Az ismeretterjesztő diasor után három rövid animációs filmmel szemléltették a diákok számára az internet helytelen használatának veszélyeit. Ezekben hangsúlyos szerepet szántak többek között az internetre feltöltött képek időtállóságának, valamint azok későbbi, negatív célú felhasználásának. - Az internet nem felejt - hangsúlyozta ki Balogh Péter főhadnagy.