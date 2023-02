Február 22-e a Magyar Parasport Napja. Ebből az alkalomból a Celldömölki Városi Általános Iskola is csatlakozott a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége lélegmozgató elnevezésű felhívásához: egész délelőtt rendhagyó testnevelésórákon hívták fel a diákok figyelmét a fogyatékossággal élőkre. Többek között a kerekesszékkel való közlekedést, sportolást is kipróbálhatták a tanulók, de voltak bekötött szemmel teljesítendő mozgásos feladatok is.