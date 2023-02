Kiss-Kocsis Ágnes mester coach, mediátor, önismereti csoporttréner, a Rotary Club Szombathely önkéntese beszélt a kezdeményezésről, amelynek kettős a célja: egyrészt a jobb tanulmányi eredmény elérése, másrészt, hogy megerősítse az állami gondoskodásban élő gyermekekben: ők is ugyanolyan értékesek. – A gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok jóval hátrányosabb körülmények között szocializálódnak, mint a családban élő kortársaik. Ők sajnos sok-sok éve nélkülözni kényszerülnek a család adta anyagi és érzelmi biztonságot és a szülői szeretetet is. Egy-egy mentor a korrepetáláson túl azzal is tudja segíteni az általa mentorált állami gondoskodásban élő gyermeket, hogy ott van mellette, hogy meghallgatja a bánatát és örömeit. És csak rá figyel!

Kiss-Kocsis Ágnes

Fotós: VN

Ez nagy boldogságot jelent a gyermekek számára, hiszen 12 fős csoportokban élnek. A mentoronnem kell osztozniuk a többi gyermekkel. Ennek a kizárólagos figyelemnek köszönhetően azok a nagyon vastag falak, amelyeket ezek a nehéz sorsú gyermekek felépítettek a szívük köré, a sok-sok valódi érdeklődésnek köszönhetően hidakká tudnak szelídülni. Ezeken a hidakon keresztül el lehet érni a lelküket. A mentorok meg tudják erősíteni bennük a szükséges önbizalom kialakításához azt a nélkülözhetetlen érzést, ami az egész életükre pozitív hatással lehet majd, az „én is értékes vagyok” tudatát!

A tavaly márciusban indított programban hét hallgató vett részt, a 2022/23-as tanévben 11-en csatlakoztak hozzájuk. Előzetesen mindannyiukat meghallgatták – az ELTE részéről Lenkai Nóra rektori biztos, a Rotary Club Szombathelytől Kiss-Kocsis Ágnes és Varga Balázs vettek részt a beszélgetéseken –, hogy az alkalmasságukról meggyőződjenek. Később egynapos tréningen készítette fel őket Ágnes mindenre kiterjedően: arra például, hogyan kell elnyerni és fenntartani a gyermekotthonok lakóinak bizalmát.

A mentorprogramra felkészítették a hallgatókat.

Fotós: VN

Amint az online után ismét jelenléti oktatásra tér át az ELTE Szombathelyen – várhatóan február 27. után –, és sikerül összehangolni az egyetemisták és az általános iskolások órarendjét, folytatódhatnak a korrepetálások, a hallgatók újra oktathatják Szombathelyen és Gencsapátiban a főként általános iskolás gyermekeket, mondja Kiss-Kocsis Ágnes, aki bizakodó a folytatást illetően. – Tavaly a mentorok és mentoráltjaik is részt vettek klubunk hagyományos juniálisán. Jó volt látni, hogy kötődés alakult ki a gyermekotthonok lakói és a hallgatók között. Jószívű egyetemisták adták és adják ingyen a tudásukat, mi pedig levettük az utazás anyagi terhét a vállukról. Most egy felajánlás nyomán egy kisbusz szállítja majd őket több turnusban a foglalkozások helyszínére és vissza.

A Rotary Club tavaly februárban kötött együttműködési megállapodást az egyetemi központtal, amelynek az a célja, hogy együttes erővel támogassanak tehetséges fiatalokat, és hogy a hallgatók a diplomájuk megszerzése mellett a társadalmi felelősségvállalás fontosságát is megismerjék.