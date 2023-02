Kőszeg önkormányzata közvetlenül sem tulajdonosként, sem fenntartóként vagy üzemeltetőként, sem finanszírozóként nem illetékes a kőszegi uszoda ügyében, szögezte le Básthy Béla polgármester, és rövid visszatekintést is adott: az uszoda a Dr. Nagy László EGYMI területén épült meg 2000-ben, és az Akarat Gyógysportklub Kht. üzemeltette. Kiemelt, a finanszírozását is megalapozó feladata volt az asztmás gyermekek gyógyúszásának szervezése, lebonyolítása. A következő üzemeltető a gyógypedagógiai intézmény fenntartója, a Vas Megyei Önkormányzat volt, majd az oktatásügy átszervezésével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ennek átalakulása után került a Sárvári Tankerület fenntartásába. Mint mondta, Kőszeg önkormányzata és a város lakossága számára nagy segítséget és örömet jelentett, hogy az uszoda 2000-2020 között apróbb megszakításokkal folyamatosan működött, és a kőszegi gyerekek helyben részesülhettek úszásoktatásban. A város a működési költségekhez az oktatási feladatok tankerületi átvételéig az iskolai úszásoktatáshoz vásárolt belépőjegyek árával járult hozzá. Hálával gondolnak a különböző üzemeltetőkre azért, hogy saját forrásaikból kipótolták a működtetés egyre súlyosabb, éves szinten (tíz)milliókra rúgó veszteségét.

Az uszoda 2020 márciusában a Covid-járvány okozta veszélyhelyzet idejére bezárt, és azóta sem tudott újra kinyitni. Az elöregedett ponyvaborítású épület energiaköltségei már az üzemeltetés utolsó éveiben is szinte kezelhetetlenül magasak voltak, emellett más hibák is jelentkeztek, mint a medencetér szivárgásos vízvesztése, illetve az uszoda bejáratánál szabad szemmel is jól látható süllyedések. 2021 decemberében a bajt tovább súlyosbította egy az uszodán kívül az intézmény területén áthaladó szennyvízvezeték meghibásodása, melynek nyomán az uszoda gépházát is elöntötte és ott súlyos károkat okozott a szennyvíz.

– Az uszoda hiányát mind az iskolai úszásoktatás, mind a lakosság, mind a kiemelkedően eredményes Kőszegi Triatlon és Úszóklub elszenvedi. A kőszegiek úszáslehetőségei a 2022 őszén tapasztalt robbanásszerű energia áremelkedések után immár a Vasivíz Zrt. által üzemeltetett Szombathelyi fedett uszodában is csak az egyesületi sport számára biztosítottak, nagyon korlátozott mértékben. Polgármesterként az uszoda hiányát a legfájóbb városi problémák között tartom számon mind az iskolai oktatás, mind az egyesületi, mind a szabadidősport szempontjából. Rozmán Lászlóval, a Sárvári Tankerület igazgatójával többször tárgyaltunk a megoldás lehetőségeiről, és 2021 szeptemberében Sárfalvi Péter sportért felelős helyettes államtitkár is a helyszínen tájékozódott a létesítmény állapotáról. Az államtitkárság ezután arról tájékoztatott, hogy a kőszegi uszoda problémája bekerült az Úszó Nemzet Program tanuszoda fejlesztési feladatai közé, amit megerősít, hogy 2022. október 6-án az immár sportért is felelős Honvédelmi Minisztérium műszaki csapatával tartottunk bejárást az uszoda tereiben. Az elmúlt években a kormányzattal együttműködésben olyan évtizedes problémákra sikerült megoldást találnunk, mint a leromlott utak és a veszélyeztetett egyházi épületek felújítása, a betelt helyett új temető építése, vagy egy új mentőállomás megépítése. Nagyon bízom abban, hogy a kőszegi uszoda ügyében is előrelépés történhet – fogalmazott.