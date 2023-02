Országos visszhangot váltott ki, hogy a szombathelyi közgyűlés két tagja – Horváth Attila alpolgármester és Kopcsándi József önkormányzati képviselő – szerdán bejelentette: az MSZP-ből átlépett a DK-ba.

Nemény András polgármester közösségi oldalán még aznap egy fotót tett közzé, amin három alpolgármesterével látható, azt írta mellé: „Ahogy ma, úgy a jövőben is együtt dolgozunk Szombathelyért. Barátok vagyunk és nagyon szeretjük a városunkat, mi is kellhet ennél több”.

A bejegyzésből az olvasható ki, nincs jelentősége egy politikus párthovatartozásának, ám Horváth Attila és Kopcsándi József lépése mégiscsak azt sugallja: máshol látják a baloldali politizálás jövőjét, nem a Nemény Andrással is fémjelzett MSZP-ben.

„Tegnap két önkormányzati képviselőtársam bejelentette, hogy pártot váltottak. Ez egy országos folyamat része, szerintem meg sem lepődött rajta senki” – így kommentálta csütörtökön képviselőtársai döntését Czeglédy Csaba közösségi oldalán. A DK-hoz ezer szállal kötődő politikus úgy folytatta: „Persze korántsem bánom, hogy a DK-ban folytatják munkájukat, részvételükkel tovább erősödik ez a közösség”. Azt is leszögezte: kizártnak tartja, hogy bárki az Éljen Szombathely Egyesület frakcióegységét meg akarná bontani. Így reagált cikkünkre, amiben arról is írtunk: öt képviselő kell ahhoz, hogy önálló frakciót alakíthasson a DK a szombathelyi közgyűlésben.

Kerestük Bokányi Adriennt, az MSZP országos elnökségének tagját is, hogy megtudjuk, mennyire érte őket váratlanul a frakciótársak átigazolása, és hogy ahhoz mi vezethetett. Megkérdeztük azt is, tud-e arról, hogy más, helyi vagy megyei szinten meghatározó MSZP-s politikus tervezné a DK-ba való átlépését. Bokányi Adrienn válaszlevelében azt írta: „Mi Szombathelyen nem pártpolitikát, hanem várospolitikát folytatunk, és ebből a szemszögből nézve semmi nem változott. Továbbra is egy teljesen egységes frakcióban, remek csapatként dolgozunk együtt szeretett városunk fejlődéséért dr. Horváth Attila alpolgármester úrral és Kopcsándi József képviselő úrral, akiket munkatársaimon kívül a barátaimnak is tartok”.

- Gyurcsány Ferenc láthatóan vidéki bázisát is építi. Szuhai Viktor tanácsnok és Czeglédy Csaba mellett felsorakozott mögötte Horváth Attila alpolgármester és Kopcsándi József is – ezt már Illés Károly, fideszes frakcióvezető közölte lapunkkal. - Ezzel lehullt a civil álca a helyi baloldali politikusokról, akik eddig az Éljen Szombathely Egyesület maszkja mögé bújtak. Valójában pártpolitikusok, akik most elhagyták az MSZP süllyedő hajóját, hogy átszálljanak Gyurcsányéra – húzta alá a frakcióvezető, aki szerint Horváth Attila és Kopcsándi József pártváltásával beárazta az MSZP-s Nemény András politikai szerepét is. Illés Károly hozzátette: - Kopcsándi József már megtanulta a „hazudtunk reggel, éjjel meg este” gyurcsányi leckét, hiszen köztudott, hogy a Városligeti bölcsőde és az Egészségügyi Alapellátó beruházásának előkészítése az előző városvezetés munkájának eredménye – mondta még el Illés Károly.