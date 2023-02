Mint arról korábban írtunk: októberben kezdeményezte a szerződés felbontását az Eurosolving Kft. ügyvezetője arra hivatkozva, hogy a bérbeadó nem tudja biztosítani a szerződésszerű teljesítést. Az elszámolás során kiderült: a bérlőnek összesen 8 millió 909 ezer 550 forintot kellene az Agora felé fizetnie, ezzel párhuzamosan több, mint 9,4 millió forintra rúgnak azok a számlák, amik a cég képviselője szerint a bérleményben történt, értéknövelő beruházásokat, munkadíjakat igazolják. Cikkünkben írtunk arról: bögrét, alufóliát, mélytisztító bőrápolót is találtunk a követelési csomagban, amibe 2020 áprilisi, vagyis a bérlemény átvétele előtti teljesítéssel kiállított számlák is bekerültek.

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) a baloldali városvezetés felelősségére hívta fel a figyelmet: miután októberben bezárták a mozit, azzal szerinte ellehetetlenítették a kávézó működését. A politikus úgy látja, kevés esély van arra, hogy rövid időn belül bérlőt találjanak a helyre. A Savaria mozi a tervek szerint április 1-jén nyit ki, a vendéglátóegység bérletére vonatkozó pályázat várhatóan ennyi idő alatt nem fut át – erre is utalt a frakcióvezető.

A helyiséget nagyon magas bérleti díjért saját felelősségre vette ki a vállalkozó – erre már Nemény András polgármester (ÉSZ) hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a szerződés felmondását menekülési útként választotta a cég képviselője, majd a kft. esetleges felszámolását is szóba hozta. - A város érdeke a megállapodás – szögezte le.

- A 10 éves szerződésből 168 millió forintos bevétele lehetett volna az önkormányzatnak – erről is beszélt Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP). - Van két olyan számla, amin az Eurosolving Kft.-nek nincs rajt az adószáma, ez a számviteli fegyelem megsértése – mondta el. Majd úgy folytatta: több aggályos számlát is lát, ezért ezt nem tudja elfogadni.

Nemény András válaszában úgy érvelt: más az ő szempontrendszerük. Azt nem vizsgálják, hogy számvitelileg ez rendben van-e vagy sem. A bérlőtől nyilatkozatot kértek, mi szerint büntetőjogi felelőssége tudatában elismeri, hogy ezek a számlák valósak és arra vonatkoztak, amik az elszámolásban szerepelnek.

Lapunk hozta nyilvánosságra: egy 106 ezer 608 forintos tétel – szállítólevélként és számlaként – kétszer szerepel az elszámolási csomagban. A polgármester a csütörtöki vitában úgy fogalmazott, észrevették, hogy „adminisztrációs hiba” miatt került kétszer be, az egyiket ezért kiveszik a számlacsomagból.

A javaslatot üdvözölte Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP). - Ki nézte át ezeket a számlákat? - tette fel a kérdést. Szólt a Broadway-sétány csillagjairól is, amiknek gyártási költségét követelésében szintén kérte a cég. Említette azokat a tételeket is, amiknek számláját a bérlemény átvétele előtt, 2020 áprilisában állították ki. - Ennek a felelősségét én nem fogom felvállalni – szögezte le Lendvai Ferenc, aki ezzel csatlakozott Horváth Gábor képviselőtársához. Nem csak ők ketten képviselték ezt az álláspontot: tizenkét igen, négy nem és négy tartózkodás mellett hagyták jóvá a számlacsomagot is tartalmazó megállapodás-tervezetet. A Fidesz-KDNP frakció tagjai és Czeglédy Csaba képviselő (független) sem szavazta meg a határozati javaslatot.

Az Agora Savaria Nkft. és az Eurosolving Kft. között közös megegyezéssel, február 28-ával bontják fel a Savaria mozi kávézójára vonatkozó határozott idejű szerződést. A képviselők egyben jóváhagyták: 2022. október 13. és 31. közötti időszakra bruttó 856 ezer 226 forintot nem kell megfizetnie a bérlőnek, tekintettel arra, hogy a kávézó zárva volt. Döntöttek arról még: az Agora tegyen közzé ötéves időtartamra szóló pályázati felhívást a kávézó bérbeadására, amelynek során a havi bérleti díj nem lehet kevesebb nettó 510 ezer forintnál.

