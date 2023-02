Sokan emlékeznek arra a szombathelyi videófelvételre, ahol több fiatal egy kollégium mellett arra kényszerített egy kiskorút, hogy előttük térdeljen és cipőjüket megcsókolja. Az ügyben a közelmúltban született jogerős végzés: a Szombathelyi Járásbíróság, mint a fiatalkorúak bírósága próbára bocsátás intézkedést szabott ki a vádlottakkal szemben, akik emellett pártfogó felügyelet hatálya alá is kerültek – számoltunk be.

Több szülő kereste meg ezzel párhuzamosan szerkesztőségünket: történeteikből az látszik, Szombathely több részén – a KRESZ-parknál, az egyik szombathelyi bevásárlóközpontnál, az Ady tér környékén, a korcsolyapályánál, illetve a Csónakázótónál – könnyen áldozattá válhatnak a tizenévesek. Három apa – Norbert, Tibor és György – hosszan beszélt azokról az esetekről, amelyek egy részéből már rendőrségi feljelentés is született. A biciklit, a telefont, pénzt vagy éppen a cipőt akarták elvenni a náluk kisebbektől azok a fiatalok, akik különböző csapatokba verődve járják Szombathely utcáit és tereit – számoltak be tapasztalataikról a szülők.

- Apa, gyere, mert baj van! - ezzel hívta tizenéves fia Györgyöt egy nap, aki nem tétovázott, pár perc alatt a helyszínen termett. Megtudta: először az egyik bevásárlóközpontnál találta meg gyermekét és barátait az egyik banda, már ott is „kérték” tőlük a pénzt és a cipőt. Innen a fiúk még „gond” nélkül le tudtak lépni és a korcsolyapályához mentek. Már onnan telefonált később a fiú segítséget kérve az apjától, négyen-öten támadtak rá és verték – tudtuk meg Györgytől.

Norbert tizenéves fia küzdősportot űz, meg tudja magát védeni egy kortársával szemben, ám ha négyen-öten veszik körbe, szorult helyzetbe kerül még ő is – mondta el az apuka, aki szemtanúja volt egy ilyen esetnek. Szülőként kellett közbelépnie és fiát elhoznia a helyszínről. Kitért arra is: ez is szerepet játszott abban, hogy januárban rendőri igazoltatás történt a jégcsarnoknál.

Közben létrehoztak egymás között egy riadóláncot csak és kizárólag azért, hogy fiaik biztonságosan hazaérhessenek. Bármelyikük veszélybe kerül, elég a telefonon egy gombot megnyomnia és három-négy szülő biztosan ott terem, hogy biztonságba helyezze a tinédzserkorú gyermeket, mielőtt esetleg áldozattá válna. Használják az UNICEF HelpApp telefonos alkalmazását és egy magyar fejlesztésű tini felügyeletet is. S ha kell, a többi hasonló esetben is megteszik a rendőrségi feljelentést.