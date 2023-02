A Tinódi Lantos Sebestyén halálának 467. évfordulója alkalmából tartott hétfői emléknaphoz a Tinódi Sebestyén Gimnázium is csatlakozott. A 10. A osztályos tanulók a díszteremben adták elő ünnepi műsorukat, melyben a 16. századi krónikás életének legfontosabb állomásait elevenítették fel, korhű öltözetben. Felkészítő tanáruk dr. Hajdu Tamás, latin és történelem szakos tanár volt. Az emléknapon hirdették ki a Tinódi–Szeibert pályázat eredményeit is. Némethné Rádl Krisztina igazgató elmondta, hogy a 2022/2023- as tanévben irodalmi és képzőművészeti pályázatot is hirdetett az iskola. Esszépályázatokat „A forradalmár Petőfi és a törvényes forradalom” címmel fogadtak, képzőművészet kategóriában pedig plakátot kellett tervezniük a diákoknak a gimnázium népszerűsítéséhez. Ebben a tanévben hat diákot díjaztak, valamennyien plakáttal neveztek. A pályázóknak Kondora István polgármester nyújtotta át az elismeréseket. Az iskolában a Tinódi-szobor megkoszorúzásával zárult az ünnepség. A hagyományok szerint a 9. évfolyamos tanulók felsorakoztak a névadó szobra előtt, majd a Tinódi-indulót énekelve megkoszorúzták Németh Mihály szobrászművész alkotását.