Megkeresésünkre akkor a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt nyilatkozta, sem hozzájuk, sem a Szombathelyi Rendőrkapitányságra nem érkezett bejelentés vagy feljelentés az ügyben – ez azóta sem változott. Bár lapunk megküldte a rendőrségnek a tetemekről készült fotót, az – közlésük szerint – nem vehető hivatalos bejelentésnek, így nem indult vizsgálat az ügyben. Érdeklődni szerettünk volna a vármegye állatvédő egyesületeinél is az ügy kapcsán, közülük az Állatvédők Vasi Egyesületét értük utol.

Vértesi Andrea, az egyesület elnöke elmondta: lapunktól értesült az állatkínzásgyanús esetről, és azt is hozzátette, ha bárki hasonlót tapasztal, ne őket, hanem rögtön a rendőrséget értesítse, akik azonnal meg tudják indítani a nyomozást az ügyben. Az állatvédő azt is felidézte, hasonló brutalitással nagyjából 10–15 évvel ezelőtt végezhettek ki macskákat több alkalommal is a Szent Márton temető környékén – bár ez sosem nyert ténylegesen igazolást, az tény, hogy akkoriban ott dobták ki a kóbor macskákat, amelyek aztán szaporodtak, a kölyköket pedig az ott tartózkodó „kétes alakok” kínozták meg több alkalommal is – állítólag. Azóta az állatvédők (is) rendszeresen ivartalanítják a nőstény példányokat, ezzel enyhítve a problémán.