Szerdai ülésén elfogadta a sárvári képviselő-testület a város önkormányzatának 2023. évi költségvetését, amelynek főösszege több mint 6.8 milliárd forint. Felújításokra és beruházásokra több mint 2 milliárd forintot tervez a város az előttünk álló esztendőben.

Az önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeinek főösszege 6.820.438.900 Ft. Kiadásainak főösszege ugyancsak 6.820.438.900 Ft, melyből a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 585.709.540 Ft-tal, az IGESZ 183.387.340 Ft-tal, a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 175.058.132 Ft-tal, a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 335.316.376 Ft-tal, a Sárvári Vármelléki Óvoda 414.937.385 Ft-tal, a Nádasdy Kulturális Központ 247.477.199 Ft-tal gazdálkodhat.

A költségvetés készítésekor több szempontot is figyelembe vett a sárvári önkormányzat: biztosítani kell a városi és intézményi költségvetések egyensúlyát, ezért nagyfokú figyelmet kell fordítani az energiaköltségek alakulására, az energiakrízisből fakadó problémák kezelésére. Biztonságosan végig kell vinni az önkormányzati beruházásokat, köztük azokat, amelyek a Széchenyi Terv Plusz által valósulhatnak meg. Biztosítani kell emellett a város polgárainak szociális biztonságát elősegítő forrásokat. Cél a 2021-2027-es pályázati ciklusban újabb pályázati lehetőségek felkutatása és bevonása a városi költségvetésbe. A kitűzött célok megvalósulása érdekében az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai esetében is folyamatosan figyelemmel kíséri a fegyelmezett pénzügyi gazdálkodást is. Felújításokra és beruházásokra több mint 2 milliárd forintot tervez a város, így például kerékpárút-építésre, út- és közvilágítás fejlesztésre, barnamezős területek rehabilitációjára, csapadékvíz-elvezetés kiépítésére, orvosi rendelő és óvoda korszerűsítésére.