Már állnak a sátrak a 10. Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyre, a tervek szerint csütörtökön valamennyi ponyva a helyére kerül. Az előkészületek valójában múlt szerdán megkezdődtek a helyek kimérésével. Hiába a gyakorlott szervezőcsapat, miden évben a kabáthoz kell varrni a gombot, azaz: a csapatlétszámhoz igazítják a sátorkiosztást. A csontig hatoló hideg sem veszi a házigazdák kedvét, Kaczor Zsolt polgármester például egy egész táskányi kóstolóval érkezik a találkozóra: a sonka, szalámi, kolbász kerül a terített asztalra – már a színükön látszik, ezek bizony házi füstöléssel készültek.

Ilyen készételekkel, valamint hurkával és kolbásszal is készülnek előre a csapatok a szombati fesztiválra, a disznót pedig helyben dolgozzák fel – ki-ki a háza tája ízeíre szabva. A vendéglátás oroszlánrészét maguk a győrváriak vállalják, készülnek mintegy 300 liter pálinkával, folyamatosan lesz forraltbor, és úgy saccolják, teából is elfogy vagy 500 liter ebben az időben. A színpadon folyamatosan váltják majd egymást a hagyományőrző együttesek, de lesz az alkalomhoz illő mulatós zene és itt tartják meg az országos pálinkaverseny eredményhirdetését is.