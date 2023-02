A Magyar falu program és a Belügyminisztérium támogatásának jóvoltából létesült Bucsu központjában az új intézmény, amelynek szerdai átadóján dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Gyopáros Alpár modern településekért felelős kormánybiztos és Vámos Zoltán főispán is megjelent.

- A Magyar falu program olyan fejlesztési lehetőségeket nyitott meg a vidéki kistelepülések számára, amelyekre korábban nem volt példa – mutatott rá köszöntőjében Gál Sándor polgármester, majd arra is felhívta a figyelmet: ezek a projektek 100 százalékos támogatási intenzitás mellett előfinanszírozottak.

A Magyar falu programból újították meg Bucsuban a József Attila és a Bulcsú vezér utca burkolatát, valamint 4,2 kilométer hosszan a települést átszelő főutat. Felújították a ravatalozót és új játszóteret is építettek, a település karbantartási munkáihoz új eszközparkkal gazdagodtak és napokon belül megérkezik az új falubusz is – sorolta Gál Sándor a magyar falu programos beruházásokat. Közéjük sorolható a szerdán átadott egészségház is, amihez csaknem 100 millió forintot nyertek el a programban.