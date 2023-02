Varga László egyesületi elnök Kóbor Attila parancsnokot kérte fel, hogy értékelte az önkéntesek elmúlt évi tűzvédelmi tevékenységét. 2022-ben 26 riasztást kaptak, vonultak műszaki mentéshez, tűzesethez is. Februártól decemberig részt vettek rendezvényeken. A törzsgárda fix találkozási napjai továbbra is a péntekek, hangzott el. A parancsnok beszámolójában kitért tárgyieszköz- és védőfelszerelés-beszerzéseikre, fejlesztéseikre is. Ezekről később részletesen Horváth Péter parancsnokhelyettes beszélt: a laptoptól a könnyű tűzoltó és műszaki mentő sisakokon keresztül a kéziszerszámokig összesen 2 millió 20 ezer forint tett ki a beruházások összege önkormányzati, BM OKF pályázatokból, valamint adó 1 százalékokból és önerőből. Beke Szabolcs titkár a tavalyi év pénzügyi beszámolójával készült.

Az idei év tervei is szóba kerültek. Márciusban az oberwarti tűzoltó-kiállításra készülnek Vép és Bozzai tűzoltói, az idén is lesz májusfaállítás, részt vesznek a vármegyei tűzoltó találkozón, gyermeknapokon, falunapokon, városnapon, kora ősszel pedig újra tervbe vették, hogy meglátogatják ausztriai testvéregyesületüket.

Öten távoztak az egyesületből – a vezetőség szorgalmazta, hogy csak az maradjon tag, aki aktív a tevékenységekben, a munkában –, és két fiatallal – Habda Bálinttal és Schüller Dániellel – bővült a szervezet, akik akkor lehetnek teljes jogú tagok, amikor elvégzik a szükséges tanfolyamot – erről is döntöttek a közgyűlésen.

Huszonöt év után lemondott parancsnoki tisztségéről Kóbor Attila – negyedszázados munkájáért, erőfeszítéseiért nagy tapsot kapott a jelenlévőktől. A tagság egyhangú szavazással Horváth Pétert, az eddig parancsnokhelyettest választotta meg az egyesület parancsnokává – ő megköszönte a bizalmat, és mint mondta, igyekszik megszolgálni. Pájer András lett a helyettese. Az elnök személye nem változott: a további öt évben Varga László viseli a tisztséget, Beke Szabolcs maradt a titkár.

A tanácskozáson részt vett Kovács Péter polgármester, Kovács András, a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke és Göncz Szabolcs, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott tűzoltósági főfelügyelőj