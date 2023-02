Gajder Imréné az egyik anyuka, egészséges kisfiúnak adott életet, örömmel beszélt lapunknak. - Reggel 8 órakor hívtuk a mentőket, mert a hófúvás miatt nem mertünk elindulni a férjemmel. Akkor már erős fájásaim voltak, majd hamarosan már a tolófájásokat is éreztem – osztotta meg nem mindennapi történetét velünk Dóra. A kemenesmagasi asszony másodszor vált anyává, így korábbi tapasztalataira is hagyatkozott, amikor a mentőkkel egyetértve az otthoni szüléslevezetést választotta. Az egyik szobát rendezték át gyorsan.

- Helyet kellett csinálni, hogy mindenki elférjen. Szerencsére autós műhelyünk van, hoztunk be reflektorokat, hogy jó fényviszonyok is legyenek és egy gumilepedőt is feltettünk – vette át a szót Dóra apósa, Gajder Rolland. - Szerintem ötcsillagos „műtő” lett – folytatta Dóra, és együtt nevettek. Azon a délelőttön persze a családban nagy volt az izgalom, amibe természetes aggódás is vegyült. - Mi a fiammal vért izzadtunk – ismerte el Rolland. Kérdésünkre, mikor sóhajtottak fel először, az anyuka rögtön válaszolt: - Amikor kibújt a gyermek feje, tudtam, hogy nincs sok hátra a végéig.

Az első közös kép Dóráról és kisfiáról, Imréről

Forrás: VN/Gajder Imréné

Ötvenkét centivel és 3620 grammal született meg ifj. Gajder Imre – tudtuk meg az anyukától. Rolland hozzátette: nem ez az első eset a családban, hiszen a nagymama, Rolland felesége szintén háznál született Külsővaton. Őt a bábaként dolgozó dédmama segítette világra.

Dóra és Rolland is egyetértettek abban: a mentők külön dicséretet érdemelnek, hogy a nem mindennapi helyzetben mindenre odafigyeltek, mindenről gondoskodtak és maximálisan segítették a családot.

- Azért választottuk a helyszíni szüléslevezetést, mert a mentőautóban – hiába jól felszerelt – kicsi a hely és a körülmények sem a legmegfelelőbbek – mondta el kérdésünkre a Sárvári Mentőállomás mentőtisztje, Szabó Zoltán. - Ha nyilvánvaló, hogy a kórházba érkezés előtt megszületik a kisbaba, akkor el sem indulunk. Ráadásul éppen hófúvás volt, az útviszonyok is rosszak voltak, esélytelennek tűnt, hogy időben beérjünk a kórházba. Biztonságosabb volt ez a megoldás, amivel az édesanya is egyetértett – tudtuk meg Szabó Zoltántól. - A helyszínen történő szülés levezetése szigorú protokollok szerint, összehangolt csapatmunkában zajlik, amire a folyamatos továbbképzések során is felkészítenek bennünket.

Szabó Zoltán, a Sárvári Mentőállomás mentőtisztje karjában tartja az egyik újszülöttet

Forrás: VN/SZZ

Érdekesség, hogy mindkét riasztásnál ugyanaz volt a mentésirányító és ápoló is. Mindkét esetben két mentőautót riasztottak a helyszínre – avatott be a részletekbe a mentőtiszt. Ellátást követően az újszülötteket és az édesanyákat is kórházba szállították. Egy kisfiú 3620 grammal, egy kislány 2763 grammal, egészségesen jött a világra. Szabó Zoltán kitért arra is, hogy bár már többször riasztották őket megindult szüléshez, de az nem mindennapinak számít, hogy 10 napon belül két szülést vezessenek le annak kezdetétől a végéig. Új, örömteli rekordot könyvelhettek ezzel el kollégáival.