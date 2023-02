Ehhez kapott segítséget a programon résztvevő 17 pár – igazán fiatalok és idősebbek egyaránt -, akik nem csupán finom borokat kóstolhattak, asztalukra borítékban kérdéseket is kaptak, amelyek megválaszolásával még közelebb kerülhettek egymáshoz. Két másik kártyás „feladatban” is kipróbálhatták magukat a házasok, amelyekben ugyancsak a párkapcsolatukra vonatkozó kérdések megválaszolásával tekinthettek be egymás lelki- és érzelmi világába.