Nagy-Vargha Zsófia a program második fordulója nyitóeseményén elmondta: a tavaly tavaszi első kiíráshoz képest most több mint kétszer annyian pályáztak, határon túli magyarok is. Az ösztöndíj célja, hogy a vállalkozások sikeressé váljanak, és így nemzetgazdasági szinten is hasznosuljon a tehetségek tudása. A fiatalok sikere ezáltal Magyarország sikere is lehet, emelte ki a helyettes államtitkár. Nagy-Vargha Zsófia szólt arról is, hogy a tehetséggondozás olyan terület, amely mögött egyértelmű társadalmi konszenzus áll. Ezért hívták életre 14 évvel ezelőtt a Nemzeti Tehetség Programot, amelyben csaknem 19 ezer projekt valósult meg 33 milliárd forint értékben, azaz évente 300-350 ezer tehetséges fiatalt támogatnak. A programra 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezhettek, a kiválasztott ötletek gazdái egyenként hárommillió forintos kezdőtőkét nyernek el, továbbá részt vehetnek a Design Terminállal közösen szervezett vállalkozási képzésen. Ezt követően minden résztvevőnek esélye nyílik arra, hogy további ötmillió forint támogatásban részesüljön, így még közelebb kerüljön „álmai vállalkozásához”.