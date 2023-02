A KDNP Vas megyei vezetőivel egyeztettünk az előttünk álló időszak feladatairól. Harangozó Bertalan megyei elnökkel, valamint dr. Melega Miklóssal, a Szombathelyi KDNP-alapszervezet vezetőjével egyetértettünk abban, hogy a térség szervezeteinek az idei esztendőben is meghatározó szerepet kell vállalniuk a kereszténydemokrata elvek és a hagyományos értékeink védelmében” – számolt be szerdai szombathelyi látogatásáról közösségi oldalán dr. Latorcai Csaba. Dr. Melega Miklós, a KDNP városi képviselője érdeklődésünkre elmondta, a megbeszélésen külön kitértek a szombathelyi politikai helyzet elemzésére, az önkormányzati munka területére is. – Beszámoltam a helyi szervezet fejlődéséről, az új belépők számának örvendetes emelkedéséről. Egy éven belül immár másodszor járt nálunk dr. Latorcai Csaba. Szombathelyi elnökként megtisztelőnek érzem az ügyvezető titkár részéről tapasztalható kiemelt figyelmet, a személyes kapcsolattartást – fogalmazott.



Fotós: © Cseh Gábor

Vasi látogatásának következő állomásán a kőszegi városházán Básthy Béla polgármesterrel, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében Miszlivetz Ferenc főigazgatóval tárgyalt.

– Latorcai Csaba régóta jó kapcsolatot ápol Kőszeggel, a KDNP egyik vezető politikusaként különösen érdeklődik a városban zajló, keresztény egyházakat érintő fejlesztések, az egyházi örökség megújulása iránt. Átbeszéltük Kőszeg aktuális problémáit, fejlesztési elképzeléseinket és terveinket, projektjeinket is – utóbbiak támogatásához szükség lesz arra, hogy fenntartsuk a város fejlődési lendületét – számolt be a polgármester.

Latorcai Csaba közösségi oldalon megjelent posztjában a találkozóról úgy összegzett: a térség versenyképességének növeléséről, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt vármegyei szerepvállalásáról folytattak megbeszélést. Az egyeztetés során a városvezetőt biztosította arról, hogy a kormány területfejlesztéssel kapcsolatos elképzelései továbbra is a helyben élők igényei alapján fognak megvalósulni. Fontos célkitűzésük, hogy a vármegyei, városi és járási szintekre is kiterjedő fejlesztésekkel tovább erősödjön Magyarország versenyképessége.

A politikust a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében prof. dr. Miszlivetz Ferenc főigazgató fogadta. A hivatalos találkozó során megtekintették a Kraft-program keretében felújított és új funkcióval ellátott kőszegi épületeket. Az intézet vezetői ismertették az iASK főbb kutatási területeit és részletesen beszámoltak az aktuális projektekről. A delegáció tagjai megnézték a Festetics Palotát és a Zsinagógát, valamint a volt MÁV Gyermekotthon átépítésével megvalósuló Szinergia Kampusz terveit. Latorcai Csaba a látogatásról úgy nyilatkozott: Kőszeg gazdasági, önkormányzati és akadémiai szereplőinek összehangolt együttműködését célzó lépésekről, valamint a kutatóközpontnak otthont adó Európa Ház fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek.

A Boldog Brenner János emlékezete program kapcsán Szentgotthárdon Kissné Köles Erikával egyeztetett a miniszterhelyettes. A magyarországi szlovének parlamenti szószólójától megtudtuk: Kiss Gábor városi főépítésszel és Bodorkós Imre plébánossal közösen beszéltek a program tervezett ütemtervéről, elsősorban a szentgotthárdi plébánia újraépítéséről.