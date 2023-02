– Népszerű a program a fiatalok és az idősek körében is. Gyakorlott borturisták már az útvonalat is tudják a pincék között. Fontosak ezek az alkalomszerű nyitva tartások a pincészeteknél, ugyanis a fiatalokat így könnyebb kicsábítani a szőlőhegyre – mondta Kampits László borosgazda. Kőszeg borkirálynője, Koltayné szabó Hajnalka is végigjárta a túrát. Mint megtudtuk, nagyon várja a közelgő eseményeket, ahol képviselheti a helyi borkultúrát.