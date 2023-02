Ma nagycsaládi körben ebédelnek Csepregen, Kovács Istvánné 90. születésnapja alkalmából, két fia, hat unokája és négy dédunokája ülik körül az asztalt - összesen tizenheten - és desszertként malomkerék méretű Esterházy és dobostortát esznek. Tegnap a csepregi polgármester, Horváth Zoltán orchideával köszöntötte Kovács Istvánnét, és átadta neki Orbán Viktor miniszterelnök szépkorúakat megtisztelő emléklapját.

Forrás: Kovács András

Kovács Istvánné 1933. február 19-én született harmadik leányként a családban, szülei gazdálkodók voltak Csepregen. 1975-től a helyi Épületasztalos-ipari Ktsz. varrodájában dolgozott nyugdíjazásáig. Ma is teljesen önellátóan él a házában, egyedül.

- Kicsit „fiús” természetű volt mindig, 80 éves koráig autót vezetett, szeret barkácsolni, sokáig szőlészkedett a kis családi birtokon, és még ma is kijár szüretkor segíteni – mesélte Kovács András, akitől azt is megtudtuk: az édesanyjának volt egy régi zenélő faliórája, nagyon sajnálta, hogy tönkrement, ezért most születésnapjára vettek neki egy új, digitális zenélő faliórát, amivel nagy örömet tudtak szerezni.