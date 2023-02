Dobozokból kínálták százféle süteményt, diósat, mákosat, krémeset, pálcákra tűzték a fánkot, mint a fesztiválokon a csavart tornádóburgonyát. A fánk porcukros volt és gönyörű szalagos, bátran be is vállalta a násznép. Szódával pisszentették fel Irsai Olivért, de pálinka is volt, igazi házi. A kínáló tálcákra egy kis édes is került, faluhelyen így nevezik ugyanis a színes likőröket.

Pungor Gézáné Évike nénivel elegyedünk szóba, a falu szív-lélek asszonya a múltról mesél: régen - van annak már 50-55 éve - nem hétvégén, hanem húshagyó kedden tartották a rönkhúzást. A kultúrban volt a mulatság, kevesen tudják, hogy akkor még Gárdonyi Géza Művelődési Ház volt a viszáki intézmény neve. A katolikus lányok éjfélig táncolhattak, mert eljött a hamvazószerda, a nagyböjt első napja, be kellett fejezi a hangoskodást, a táncot.

A viszákiak 2023-ban is megmutatták, hogy nem hiába él náluk a rönkhúzás évtizedek óta. Legutóbb 2020-ban tartottak bolondlakodalmat, aztán közbejött a vírus. Most újult erővel álltak bele a szervezésbe, különösen a fiatalok, akik átveszik a stafétát az idősebbektől, és éltetik a farsangi hagyományt, amiről Viszák sok-sok évig méltán volt híres.