Vajon mi az oka annak, hogy 1848/49 forradalma és szabadságharca gyorsan és kitörölhetetlenül nemzeti történelmünk részévé vált? – erre válaszolt ünnepi beszédében Kovács Péter polgármester elszakadva a konkrét eseményektől, inkább a résztvevők sokszínűségére koncentrálva, akiket mégis egységgé kovácsolt a közös cél és akarat. Mint mondta, azon túl, hogy ez volt az első olyan nagy történelmi esemény, amely szinte mindenkit személyesen is érintett, van egy másik magyarázat is: egyetlen történelmi eseményünknek sem volt olyan hűséges krónikása, mint 1848/49 forradalmának és szabadságharcának – Jókai Mór.

Ő olvasta fel a 12 pontot először hangos szóval – a főpróbán – a Pilvaxban. Ő az is, aki az utcán a lelkesítő hangulatban először találta fel magát, és kiáltott oda a tömegnek. „Le az esernyőkkel! Hogy állunk maholnap esetleg a golyók elé, ha az esőcseppek is a terhünkre vannak!” És ő volt az is, aki délben hazaküldte az ezreket ebédelni, hogy aztán Budára ő vezesse a jóllakott népet Táncsics kiszabadítására. Jókai tisztában volt a szabadságharcot vérbe fojtó hatalom természetével és saját írói felelősségével is – mondta.

Majd arról beszélt, milyen kép rajzolódik ki előttünk 1848/49 forradalmáról és szabadságharcáról Jókai szemüvegén keresztül. A szemtanú és az eseményeket alakító Jókai nemcsak a szabadság mámorító érzéséről ír, hanem a hétköznapok sokszor igen éles vitáiról is. – Fontos, hogy 2023. március 15-én a forradalom kevésbé emlegetett pillanatairól is szót ejtsünk. 1848/49 hiteles történetéhez nemcsak a szabadság mámorító érzése, hanem lázas vitákkal együtt járó levegője is hozzátartozik. A szólásszabadság alapjog, ez a mai demokrácia alapja is. A demokrácia és a nemzeti hűség szorosan pedig összetartozó dolgok: ahol a nemzettudat gyenge, ott a demokrácia is az – emlékeztetett.