A Korona Galéria mint kiállítóhely a közelmúltban készült el a Stirling-villával átellenben lévő, korábbi bolt épületében, most mutatták be először a nagyközönségnek. A Szent Korona másolatán kívül látható a palást másolata, történelmi festmények, faragott képek, grafikák, valamint egy kis numizmatikai tárlat is - egy magyar történelmi tablót lát, aki végignézi.

Az egész napos hagyományőrző program, azon belül a tárlatvezetés apropóját a korona történetéhez tartozó 78 évvel ezelőtti események adták. Ekkor ugyanis 1944 végétől egészen 1945. március 19-éig a Szent Korona és a koronázási ékszerek Velemben voltak elrejtve. A háború végén a Szálasi-kormány nyugatra menekült és Velemben alakította ki hatalmi bázisát. Tatár József előadásában kitért arra, hogy Velem földrajzilag védett és termékeny területen fekszik, azt már évezredekkel ezelőtt is tudták a vándorló népek, ahogy a szovjet hadsereg elől menekülő nyilasok is. Mint mondta, a menekülő kormány vitte magával a koronát is, amely először Veszprémbe került, majd 1944. december végén Kőszegen helyezték el pár napra. Ott azonban nem maradhatott, mivel féltek a város bombázásától, és attól, hogy a korona esetleg megsemmisül.

Kőszeget azonban egy szerencsés véletlennek köszönhetően elkerülte a légicsapás. Amint kiderült, az amerikai bombázóköteléket irányító parancsnok kőszegi származású volt, és megtiltotta Kőszeg bombázását. A gépek a terhüket Horvátzsidány melletti dombokon engedték ki végül.