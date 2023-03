1982 óta a művelődésügyi szervek támogatásával, négy szombathelyi óvodában, ugyancsak a TIT szervezésében tanultak orosz, német, angol és francia nyelvet a legkisebbek. Ez utóbbi nyelv oktatása időközben a megfelelő feltételek hiányában megszűnt, lemorzsolódott. Az orosz nyelv mellett a német és az angolt szerették meg leginkább a legkisebbek.

A nyelvi szakfelügyelőknek az volt a céljuk, hogy nyitottá tegyék a gyerekeket az idegen nyelvre. Élményszerűbb volt a találkozás játékosan, kötetlenül, mint az iskolában, tantervbe szorítva. A módszer az életkori sajátosságokhoz igazodott a játékosság, a mozgásigény kielégítése, dalok, mondókák segítségével.

A gyerekek egymást kérdezték: mi létható a képen? A társalgás idegen nyelven, németül folyt.

Fotós: Fotó: VN-archív

1982-ben a középső csoportban kezdték a tanítást, ezek a gyerekek 1983-ban már nagycsoportosok voltak, azaz második éve tanultak idegen nyelvet, hallás után. A Schönherz Zoltán úti (ma Szent Flórián út) óvodában két csoportban huszonnégyen oroszt, a Fürst Sándor utcai (ma Losonc utca) óvodában tizenhét gyermeknek angolt, a Domonkos utcai óvodában németet két csoportban huszonnégy gyereknek tanítottak. Hetente kétszer hallgattak idegen szavakat az ovisok, méghozzá a reggeli órákban, az óvodai rendet nem zavarva.

A gyerekek az óvodában ily módon két évig ismerkedtek az idegen nyelvvel. De mi történt azután? Mennyire maradt meg bennük az idegen nyelvre való fogékonyság? Ezekkel a gyerekekkel az iskolákban tovább foglalkoztak, méghozzá ugyanazok a pedagógusok, aki addig is tanították őket. Az oroszosok a Joskar-Ola lakótelepi, az angolosok a Fürst Sándor utcai (ma Losonc utca), a németesek pedig a Hámán Kató utcai (ma Paragvári út) Általános Iskola szakosított oktatására nyertek felvételi előjogot. Ezekben az iskolákban az első és második osztályban még a szülők pénzén folytathatták a nyelvtanulást, majd harmadikban már tantervszerűen, számonkérő jelleggel. Ez a folyamatosság teremtette meg azt a lehetőséget, hogy a nyolcadik osztály befejezésekor alapfokú nyelvvizsgát tehessenek a gyerekek a tanult nyelvből. Sajnálatos, hogy ezt a folyamatosságot nem tudták biztosítani a franciául tanuló óvodások számára, ezért szűnt meg az a tanfolyam idejekorán.

Kiszámolósdi: játékosan, a mindennapok szituációjában könnyebb volt megjegyezni a szavakat.

Fotós: VN-archív

De miért nem volt minden óvodában ilyen jellegű oktatás? Részben azért, mert a folytatást csak az úgynevezett tagozatos iskolákban tudták biztosítani, ezek száma akkoriban még korlátozott volt. Más részt nem lehetett a szülőket kötelezni arra, hogy saját pénzen taníttassák a gyermeküket.

A Schönherz Zoltán úti (ma Szent Flórián út) óvodában, ahol oroszt tanítottak, 1982-ben kezdték, tíz-tíz gyerek volt egy csoportban. Óriási élmény volt játszva tanítani, 25-30 percben rengeteget megtanultak a kicsik. A pedagógusok munkáját nem kevesebb, mint hetven színes kiadvány is segítette.

A fent említett ovik mellett az Aréna úti óvodában is indult tanfolyam a MÁV Járműjavító Haladás Művelődési Háza szervezésében. Harmincnyolc nagy csoportosnak két turnusban, a délutáni órákban, az óvodai rendet nem zavarva tanítottak németet. Az óvoda vezetése szívesen adott helyet ennek a kezdeményezésnek, rendelkezésre bocsátotta a játékokat, illetve a szemléltetőeszközöket.

Kultúrházban is volt oktatás, ám ez a csapat nem kötődött iskolához. Ennek ellenére ezt a tanfolyamot is tovább vitték; így ott is megvolt a folyamatosság. Ez a tanfolyam amolyan „partizánakció" volt, hiszen itt a szülőknek tízezer forintjukba került az a kétéves nyelvoktatás, amelyben a gyerekük részesült magánúton. Negyven éve ennyit áldoztak arra, hogy gyerekük szakos iskolába kerüljön. (Csak viszonyítás képen, 1983-ban egy kilogramm kenyér ára 8 forint volt. Azaz a mai kenyérárhoz viszonyítva ez napjainkban 8-900 ezer forintnak felel meg!)