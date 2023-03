Egy hónapja a Magyar Ápolók Napja tiszteletére rendezett ünnepségen a betegellátás mai helyzetéről beszélt és arról a rögös, kitartó munkát igénylő útról, amelyen egy ápoló, szakdolgozó a beteg ember segítéséig eljut. Az ő útja sem volt könnyű, de kétségkívül egyenes, ami az egészségügyi pályát illeti.

– Gyerekkoromban sokat betegeskedtem. A falunkban, Nicken élt egy bábaasszony, Gizi néni, akit nagy tisztelet övezett – ő adta be nekem az injekciókat. Megfogott a fertőtlenítőszer illata, a rend, az, ahogy a régi fecskendőkre való tűt a steril főzőedényből kivette. Utána sokat játszottam a babáimmal gyógyítóst. Mindez meghatározó volt a számomra: az ott tapasztalt segítő szándékot tovább is adtam, először a játékokon keresztül, később az egészségügyben.

A mai Paragvári Utcai Általános Iskola egyik épületszárnyában működött 1964-től az Entzbruder Dezső Egészségügyi Szakközépiskola – az egészségügyi szakiskola összevonása után 1981-ben általános ápoló és általános asszisztens képesítő vizsgát tett. Később, már a Markusovszky-kórház dolgozójaként felnőtt szakápoló képesítést szerzett. Gyermekei születése után, a gyesről visszatérve, intenzív betegellátó szakápoló képzésre iratkozott be Pécsett: ezzel kritikus állapotú, illetve tartós intenzív ellátásra szoruló betegek szakápolását, ellátását végezhette. – A kiesett, felborult, veszélyeztetett élettani funkciók helyettesítését, helyreállítását jelenti az intenzív terápia, miközben széles körű megfigyelő, diagnosztikus és terápiás rendszereket alkalmaz.

Számomra jó alapokat adott az ideg- és gerincsebészeti osztályon fekvő súlyos betegek, koponya- vagy éppen gerincsérültek, agydaganattal operált betegek ellátásában, abban, hogy megakadályozzuk a szövődményeket. Egy hónapot az intenzív osztályon töltöttem gyakorlaton – a két osztály összedolgozott. Később Szombathelyen diplomás ápoló végzettséget szereztem. A hároméves képzésben az oktatás, a gyakorlatvezetés, a tudományos munka, a kutatás oldaláról kaptam sok plusztudást – meséli.

A ’90-es évek elején a betegmozgatással kapcsolatban végzett nagy volumenű felmérést, amit az orvosi hetilapban is publikáltak. – A betegmozgatás fizikailag megterhelő az ápolónőknek és technikailag sem mindegy, hogyan végzik. Kíváncsivá tett a téma, belemélyedtem. Mint kiderült, a kínai, japán ápolóknak elsősorban a nyaki gerince sérül a magatehetetlen betegek mozgatásánál, Európában inkább a deréktájék. Sokfelé hangot adtam annak, milyen nagy jelentőségű, hogy ápolóként vigyázzunk magukra, hogy tudjunk segíteni másoknak. Az eredményekről kongresszusokon számoltam be. A mai napig van ezen a területen tennivaló.

2004-ben az idegsebészeti osztály főnővérévé nevezték ki. Mint mondja, kihívást jelentett ellátni az irodai feladatokat, közben a szakmával fejlődni – kiemelt terület volt a betegek táplálása, hiszen az eszméletlen betegek, sérültek gyógyulási folyamatában a tápanyagbevitel módja elsődleges. Közben egyetemi képzésre iratkozott be Pécsre –2009-ben okleveles ápolóként végzett.

– Az élet hozta elém a kihívásokat. A kérdőjelekre próbáltam válaszokat találni, és mindig voltak kérdőjelek. A célunk az volt, hogy minél szakszerűbben és rugalmasabban segítsünk a betegeken. Az osztályunkra sokszor tudat nélküli betegek kerültek. A felgyógyulásuk után adott visszajelzésük adott motivációt a folytatásra. Sosem éreztem, hogy kiégtem vagy fásulttá váltam volna – mondja.

2010 szeptemberétől az Általános és Érsebészeti Osztály ápolásszakmai vezetésére is megbízást kapott. (A 25 ágyas idegsebészetimellé pluszban a 72 ágyas sebészeti osztály főnővéri feladatait bízták rá.)2015-től az Általános Ér- és Plasztikai Sebészeti Osztály Érsebészeti részlegének vezető ápolójaként dolgozott – onnan ment nyugdíjba negyven év után, azóta édesapja ápolásának aktív résztvevője.

Szabó Péternét 2015 októberében választották meg a MESZK területi szervezete elnökének – belevetette magát a munkába. (Előtte2005-ben, majd 2008-ban ismét a szervezet számvizsgáló bizottságának elnöke volt.)

2016-ban szervezték az első megyei Semmelweis-napot, később bekapcsolódtak a Szombathelyiek Egészségért Egyesület programjába, ott adták át a Semmelweis-díjakat. A kamarán belül életműdíjak létrehozását kezdeményezte hat évvel ezelőtt, hogy a kiemelt szakdolgozók életútját, emberi és szakmai hozzáállását bemutatva a jövő generációjának átadják a múlt tiszteletét. A díjátadás minden évben a magyar ápolók napjához kötődik. Kamarájuk a szakdolgozók szakmai érdekképviseletét látja el. Országos szervezetük fontosnak érzi, hogy legyen a betegek mellett elegendő számú ápoló, segítő ember. A szakképzés fejlesztését, a pályaorientációban való részvételt is vállalták – az ezzel kapcsolatos teendőket Vasban mint területi elnök, Piroska koordinálja. A fiataloknak, akik kicsit is éreznek magukban indíttatást, hogy segítsenek más embereken, azt üzeni, bátran menjenek egészségügyi pályára: a feladatban ugyanis rengeteg lehetőség van. Tudásra, emberségre és kreativitásra is szükségük lesz. Az eszközpark, a műszerezettség bővült, fejlődött, nagyban segíti munkájukat.

Piroska maga is oktat: évek óta óraadó tanár a PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában, 2008-ban a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában oktatott megbízott előadóként. Emellett 2008 év végétől a kórházban működő Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány kuratóriumát vezeti – ott is a szakdolgozók szakmai fejlődését támogatják.

Munkáját díjakkal is elismerték: 2003-ban ő lett a kórházban Az év szakdolgozója; 2011-ben március 15. alkalmából a Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerését adományozta számára. 2019-ben MESZK-ért díjat kapott: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetést hozott létre azon tagjai munkájának elismerésére, akik emberi magatartásukkal, szakmai elkötelezettségükkel példaképül állíthatók, érdekérvényesítő tevékenységükkel, helytállásukkal vívták ki kollégáik és a társadalom elismerését.