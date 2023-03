Zsúfolásig megtelt a Szent Erzsébet plébániatemplom az ünnepi alkalomra. A Városi Vegyeskar előadásában felcsendült a Batthyány-mise, amit Sabáli László komponált húsz évvel ezelőtt, a hercegorvos boldoggá avatására.

-Nagyböjtben vagyunk, ezért Boldog Batthyány László szenvedéséről, örök életbe vetett biztos hitéről beszélek – kezdte Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, majd a keresztre feszített Jézus szavait idézte: Eli! Eli! Nem Illést hívta, ahogyan azt sokan gondolták, hanem az Atyát szólítgatta: Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem? Amikor Batthyány-Strattmann László élete végére ért, különös ajándékot kapott. Tizennégy hónapon keresztül szenvedett, nem is akárhogyan, végig járta a tizennégy stációt, a keresztutat. Nem olyan beteg volt, aki zúgolódott, háborgott, nyugodtan, békésen, méltósággal viselte betegségét – mondta a segédpüspök, majd arról is szólt, hogy a hercegorvos felkészítette a családját a nagy távozásra. Amikor meghalt, érckoporsóban szállították Körmendre, három napon át vonultak ravatalához, nemcsak felnőttek, hanem gyerekek is.

A segédpüspök arról is beszélt, hogy a haláltól, az elmúlástól nem megóvni kell a felnövekvő generációt, hanem fel kell készíteni őket, ahogy azt a hercegorvos is tette.

A szentmisén jelen volt dr. Gyürki László pápai prelátus, akinek nagy szerepe volt abban, hogy dr. Batthyány-Strattmann Lászlót boldoggá avatták húsz évvel ezelőtt.

Kiss László esperes-plébános a szentmise végén megköszönte Fekete Szabolcs Benedeknek, hogy eljött Körmendre. Zárásként az atya szóba hozta a hercegorvos hitvese, Coreth Mária Terézia boldoggá avatásának előkészítését, és kérte a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy a boldoggá avatás megtörténhessen. Kiss László azt is hozzátette: a hercegorvos fia, Ödön – aki 21 évesen hunyt el – szintén szent ember volt.